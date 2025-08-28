Patrika LogoSwitch to English

समाचार

मंदिर गए आठ वर्षीय बालक की जोहड़ में डूबने से मौत

करीब पांच माह पहले हुई थी मां की मौत, गांव में छाया मातम

अलवर

mohit bawaliya

Aug 28, 2025

ग्रामीणों से घटना की जानकारी लेते हुए तहसीलदार।

बहरोड़. क्षेत्र के कल्याणपुरा गांव में बुधवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे हनुमान मंदिर में दर्शन करने गए 8 वर्षीय बच्चे की जोहड़ में डूबने से मौत हो गई।
घटना को लेकर ग्रामीणों ने बताया कि गांव में भैया बाबा जोहड़ के पास में हनुमान मंदिर बना हुआ है। जोहड़ की एक तरफ सुरक्षा दीवार बनी हुई है। लेकिन बारिश के कारण जोहड़ का पानी सडक़ तक भरा हुआ है। ऐसे में बुधवार दोपहर को गांव निवासी 8 वर्षीय हार्दिक यादव पुत्र जयप्रकाश मन्दिर में दर्शन के लिए गया था। जहां उसका पैर फिसल गया। इसके बाद बच्चा जोहड़ में डूब गया। बच्चे को जोहड़ में डूबते हुए देख कर आसपास के घरों की महिलाओं ने शोर किया। इस पर पास ही दुकान पर बैठे हुए ग्रामीण जोहड़ के पास पहुंचे, जोहड़ में कूद कर बच्चे को निकालने का प्रयास किया लेकिन वह करीब बीस फीट गहराई में फंस गया। बच्चे को ग्रामीणों की मदद से करीब आधे घंटे में बाहर निकाला गया और अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही बहरोड़ तहसीलदार राजेन्द्र मोहन व कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। तहसीलदार राजेन्द्र मोहन ने बताया कि जोहड़ के एक तरफ सुरक्षा दीवार नहीं है। इसमे एक 8 वर्षीय बच्चा डूब गया था। घटना को लेकर उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया है और मृतक बच्चे के शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। ग्रामीणों व मृतक बच्चे के परिजनों ने बताया कि मृतक की मां की करीब पांच माह पहले मृत्यु हो गई थी। बच्चे के जोहड़ में डूबकर मरने की घटना से गांव में शौक छा गया।

राजस्थान पत्रिका ने खबर प्रकाशित कर दिलाया था ध्यान
राजस्थान पत्रिका ने कई बार पूर्व में गांवों में खुले पड़े जोहड़ बन रहे हादसों का कारण को लेकर प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी। लेकिन इसके बाद भी ग्राम पंचायतों, नगरपरिषद व उपखंड प्रशासन ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया।

28 Aug 2025 12:33 am

