गोरखपुर छात्र हत्याकांड…SSP ने एक दरोगा, दो सिपाहियों को किया निलंबित

फोटो सोर्स: पत्रिका, SSP गोरखपुर
गोरखपुर के थाना पिपराईच क्षेत्र अंतर्गत स्थित कॉपरेटिव इंटर कॉलेज परिसर में गोली मारकर हत्या जैसी गंभीर घटना घटित होने पर पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। मामले को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर राजकरन नय्यर ने सख्त कारवाई करते हुए लापरवाही बरतने के आरोप में थाना पिपराईच के हल्का प्रभारी उपनिरीक्षक श्रेयांश सिंह, बीट प्रभारी कांस्टेबल रामबोध एवं कांस्टेबल अजीत सिंह यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
प्रकरण के संबंध में थाना पिपराईच पर पंजीकृत अभियोग में नामजद दो अभियुक्तों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार घटना के पीछे के कारणों, साजिश और अन्य संभावित संलिप्त लोगों की भी गहनता से जांच की जा रही है। SSP ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मामले की विवेचना निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से की जाए तथा दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा न जाए।
शुक्रवार को दिनदहाड़े डेढ़ बजे के लगभग पिपराइच थाना क्षेत्र में कक्षा 11 के छात्र सुधीर उर्फ भोला की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात से आक्रोशित परिजन और ग्रामीण शव को लेकर मुख्य आरोपी छोटू उर्फ दयानंद के घर पहुंच गए और वहीं शव रखकर हंगामा शुरू कर दिया।
करीब ढाई घंटे तक हालात बेकाबू रहे। पुलिस को लोगों को समझाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, लोगों में गुस्सा इस बात का था कि हत्या के एक घंटे बाद भी स्थानीय पिपराइच थाना पुलिस नहीं पहुंची थी। हंगामे के दौरान स्थिति उस समय और गंभीर हो गई जब गुस्साए एक युवक ने पुलिस की गाड़ी के आगे लेटकर विरोध जताया। SSP राजकरण नैयर ने छात्र के परिजनों को ढांढस बंधाया और जल्द ही हत्यारों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया।
बड़ी खबरेंView All
गोरखपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग