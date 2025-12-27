गोरखपुर छात्र हत्याकांड…SSP ने एक दरोगा, दो सिपाहियों को किया निलंबित

करीब ढाई घंटे तक हालात बेकाबू रहे। पुलिस को लोगों को समझाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, लोगों में गुस्सा इस बात का था कि हत्या के एक घंटे बाद भी स्थानीय पिपराइच थाना पुलिस नहीं पहुंची थी। हंगामे के दौरान स्थिति उस समय और गंभीर हो गई जब गुस्साए एक युवक ने पुलिस की गाड़ी के आगे लेटकर विरोध जताया। SSP राजकरण नैयर ने छात्र के परिजनों को ढांढस बंधाया और जल्द ही हत्यारों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया।