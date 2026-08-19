अनंत नारसिनवा नाइक: गोवा की राजनीति, शिक्षा और समाजसेवा में अहम योगदान की रोचक कहानी

गोवा के प्रमुख राजने अनंत नारसिनवा नाइक। (फोटो: X/Digambar Kamat)
Goa Politics: 19 अगस्त 1927 को गोवा के पोंडा में जन्मे अनंत नारसिनवा नाइक का सार्वजनिक जीवन राजनीति, शिक्षा और सामाजिक सेवा के कई पहलुओं से जुड़ा रहा। गोवा विधानसभा के आधिकारिक रिकॉर्ड में उनका नाम Ananta Narcinva Naik दर्ज है। उन्हें कई जगह बाबू नाइक के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म गाउनेंम, पोंडा में हुआ था।
अनंत नारसिनवा नाइक ऐसे समय में सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हुए, जब गोवा राजनीतिक और सामाजिक बदलावों के दौर से गुजर रहा था। विधानसभा के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार उन्होंने गोवा की राजनीति में लंबे समय तक सक्रिय भूमिका निभाई। वे दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवीं विधानसभा के सदस्य रहे। इनका कार्यकाल क्रमशः 1967-72, 1972-77, 1977-80 और 1981-84 रहा। बाद में वे 1989 में भी मडगांव से विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए।
उनकी राजनीतिक पहचान यूनाइटेड गोअन्स पार्टी यानी यूजीपी से बनी। बाद में वे इसी पार्टी के अध्यक्ष बने और 1976 में यूजीपी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कराया। विधानसभा के आधिकारिक रिकॉर्ड में यह जानकारी स्पष्ट रूप से दर्ज है। 1977 और 1980 के विधानसभा चुनावों में वे कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में मडगांव सीट से निर्वाचित हुए।
नाइक का राजनीतिक जीवन केवल सत्ता पक्ष तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने विपक्ष में रहते हुए भी विधानसभा की कार्यवाही में सक्रिय भागीदारी की। आधिकारिक जीवनी के अनुसार वे 1967 से सितंबर 1974 तक विपक्षी दल के उपाध्यक्ष रहे। इसके बाद 1977 से 1979 तक उन्होंने नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाली।
विधानसभा में उनकी सक्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें कई महत्वपूर्ण समितियों में जिम्मेदारी दी गई। वे अनुमान समिति, लोक लेखा समिति और कार्य सलाहकार समिति के सदस्य रहे। इसके अलावा उन्हें सदन के पीठासीन सदस्यों के पैनल में भी नामित किया गया था।
यह भूमिका उस दौर में महत्वपूर्ण थी, क्योंकि विधानसभा की समितियां सरकार के कामकाज, सार्वजनिक खर्च और सदन की कार्यप्रणाली पर निगरानी रखने में अहम भूमिका निभाती हैं। नाइक का इन समितियों में शामिल होना उनके विधायी अनुभव और सदन में सक्रिय भागीदारी को दर्शाता है।
अनन्त नारसिंह नाइक की सार्वजनिक भूमिका राजनीति से आगे शिक्षा के क्षेत्र तक फैली हुई थी। गोवा विधानसभा की आधिकारिक जीवनी के अनुसार वे मठाग्रामस्थ हिंदू सभा के अध्यक्ष रहे। यह संस्था शिक्षा के क्षेत्र में कई संस्थान संचालित करती थी। रिकॉर्ड में चार प्राथमिक विद्यालय, दो हाई स्कूल, दो शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय और एक जूनियर कॉलेज ऑफ साइंस का उल्लेख है।
यह तथ्य नाइक के सार्वजनिक जीवन के उस पक्ष को सामने लाता है, जिसमें शिक्षा को सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण माध्यम माना गया। उनके नेतृत्व में संस्था का शैक्षणिक क्षेत्र से जुड़ाव बताता है कि उनका काम केवल चुनावी राजनीति तक सीमित नहीं था।
शिक्षा संस्थानों के संचालन से जुड़े ऐसे प्रयास किसी भी समाज के लिए लंबे समय में महत्वपूर्ण होते हैं। वे प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर और शिक्षक प्रशिक्षण तक संस्थागत ढांचा तैयार करते स्थानीय स्तर पर शिक्षा के विस्तार में योगदान देते थे।
नाइक सामाजिक सेवा में भी सक्रिय रहे। विधानसभा की आधिकारिक जीवनी में उनकी विशेष रुचि सामाजिक सेवा और शौक के रूप में समाजसेवा का उल्लेख मिलता है। वे डॉ. गुडे अस्पताल समिति के महासचिव भी रहे।
इससे उनके सार्वजनिक जीवन का एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है। राजनीति में रहते हुए भी उनका जुड़ाव सामाजिक संस्थाओं और जनकल्याण से संबंधित गतिविधियों से बना रहा। अस्पताल समिति से जुड़ी जिम्मेदारी स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में संस्थागत कामकाज से उनके संबंध को दर्शाती है।
अनंत नारसिनवा नाइक का संबंध गोवा की सांस्कृतिक और भाषाई गतिविधियों से भी रहा। विधानसभा के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार वे 1974 में आयोजित 10वीं अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य परिषद की स्वागत समिति के अध्यक्ष थे।
यह जिम्मेदारी गोवा में कोंकणी भाषा और साहित्य के सार्वजनिक महत्व को समझने में मदद करती है। नाइक का राजनीतिक जीवन जिस दौर में आगे बढ़ रहा था, उसी दौरान गोवा में अपनी भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को लेकर भी महत्वपूर्ण विमर्श चल रहा था।
नाइक की विधायी भूमिका को केवल चुनाव जीतने तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता। उनके नाम से जुड़े विधानसभा रिकॉर्ड में कई समितियों की सदस्यता और विधायी कार्य का विवरण मिलता है। इनमें अनुमान समिति, लोक लेखा समिति, कार्य सलाहकार समिति और विशेषाधिकार समिति जैसी जिम्मेदारियां शामिल हैं।
उनके नाम से 1976 में Goa, Daman and Diu Village Panchayats Regulation (Amendment) Bill से संबंधित निजी सदस्य विधेयक का रिकॉर्ड भी विधानसभा की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके अलावा 1983 के Shops and Establishments (Amendment) Bill से जुड़े विधायी रिकॉर्ड में भी उनका नाम दर्ज है।
ये रिकॉर्ड बताते हैं कि उनका जुड़ाव केवल राजनीतिक संगठन या चुनावी गतिविधियों तक नहीं था, बल्कि विधानसभा के विधायी काम में भी उनकी भागीदारी रही।
लंबे राजनीतिक जीवन के बाद भी नाइक सक्रिय रहे। गोवा विधानसभा के रिकॉर्ड के अनुसार वे नवंबर 1989 में मडगांव से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में फिर विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। इस चुनाव में कुल 12,614 वोट पड़े और उन्हें 6,447 वोट मिले। उनकी जीत का अंतर 452 वोट रहा।
यह वापसी उनके लंबे राजनीतिक प्रभाव का संकेत मानी जा सकती है। हालांकि उनके राजनीतिक जीवन का बड़ा हिस्सा यूजीपी और कांग्रेस से जुड़ा रहा, 1989 का चुनाव उन्होंने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में लड़ा और जीत हासिल की।
अनंत नारसिनवा नाइक की विरासत को तीन प्रमुख क्षेत्रों में देखा जा सकता है—राजनीति, शिक्षा और समाजसेवा। राजनीति में वे कई विधानसभा कार्यकालों तक सक्रिय रहे। विपक्ष के उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष जैसे पदों पर रहे। इसके साथ ही उन्होंने विधानसभा की महत्वपूर्ण समितियों में काम किया।
शिक्षा के क्षेत्र में मठाग्रामस्थ हिंदू सभा से उनका जुड़ाव उल्लेखनीय रहा। वहीं डॉ. गुडे अस्पताल समिति के महासचिव के रूप में उनकी भूमिका सामाजिक सेवा से जुड़ी रही। कोंकणी साहित्य परिषद की स्वागत समिति से जुड़ाव उनकी सांस्कृतिक रुचि को भी सामने लाता है।
आज जब गोवा के राजनीतिक और सामाजिक इतिहास को समझने की कोशिश की जाती है, तब ऐसे नेताओं की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है जिन्होंने लंबे समय तक सार्वजनिक संस्थाओं के साथ काम किया। नाइक का जीवन यह दिखाता है कि किसी सार्वजनिक प्रतिनिधि की भूमिका केवल चुनाव जीतने तक सीमित नहीं होती। विधानसभा की समितियों में भागीदारी, शिक्षा संस्थाओं से जुड़ाव और सामाजिक संगठनों में जिम्मेदारी भी सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
19 अगस्त को उनकी जन्मतिथि के अवसर पर उन्हें याद करना गोवा के उस राजनीतिक दौर को समझने का अवसर भी है, जब राज्य की पहचान, भाषा, शिक्षा और लोकतांत्रिक संस्थाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं चल रही थीं।
गोवा विधानसभा का आधिकारिक रिकॉर्ड उनके जन्म, चुनावी इतिहास, विधानसभा सदस्यता, विपक्ष में भूमिका, पार्टी विलय और सामाजिक-शैक्षणिक गतिविधियों के बारे में महत्वपूर्ण दस्तावेजी आधार उपलब्ध कराता है। इसलिए अनन्त नारसिंह नाइक की कहानी को केवल एक राजनेता की जीवनी के रूप में नहीं, बल्कि गोवा के सार्वजनिक जीवन के एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में देखा जा सकता है।
बहरहाल,अनंत नारसिनवा नाइक का सार्वजनिक जीवन गोवा की राजनीति, शिक्षा, संस्कृति और समाजसेवा के कई पहलुओं को जोड़ता है। 19 अगस्त 1927 को जन्मे इस नेता ने दशकों तक विधानसभा और सामाजिक संस्थाओं में सक्रिय भूमिका निभाई। उनकी राजनीतिक यात्रा और संस्थागत योगदान आज भी गोवा के राजनीतिक इतिहास को समझने के लिए महत्वपूर्ण संदर्भ प्रदान करते हैं।
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