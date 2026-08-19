अनंत नारसिनवा नाइक: गोवा की राजनीति, शिक्षा और समाजसेवा में अहम योगदान की रोचक कहानी

आज जब गोवा के राजनीतिक और सामाजिक इतिहास को समझने की कोशिश की जाती है, तब ऐसे नेताओं की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है जिन्होंने लंबे समय तक सार्वजनिक संस्थाओं के साथ काम किया। नाइक का जीवन यह दिखाता है कि किसी सार्वजनिक प्रतिनिधि की भूमिका केवल चुनाव जीतने तक सीमित नहीं होती। विधानसभा की समितियों में भागीदारी, शिक्षा संस्थाओं से जुड़ाव और सामाजिक संगठनों में जिम्मेदारी भी सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है।