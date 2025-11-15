कॉरपोरेट जॉब छोड़ चार दोस्तों ने बनाया AI होटल बुकिंग API, 4 साल में 500% से ज्यादा हुई रेवेन्यू ग्रोथ

साल 2021 में जब पूरी दुनिया ठप पड़ गई थी, पुणे में रहने वाले चार दोस्तों ने इस आपदा में भी अवसर ढूंढ लिया और ZentrumHub. नामक एक स्टार्टअप शुरू किया। हुआ यूं कि साल 2020-21 में जब कोविड अपने चरम पर था, तो इसकी सबसे ज्यादा मार ट्रैवेल इंडस्ट्री पर पड़ी थी। उसी समय अभिनव सिन्हा जो कि एक ट्रैवल टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं और ऑनलाइन ट्रैवल एप्लीकेशंस और ट्रैवेल प्लेटफॉर्म्स के लिए कनेक्टिविटी सॉल्यूशंस बनाने में 10 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं। उन्होंने देखा कि ट्रैवेल कंपनियों को होटल सप्लायर्स और एग्रीगेटर्स के साथ जुड़ने में काफी दिक्कतें आ रही हैं और ये समस्या पूरी दुनिया में है।