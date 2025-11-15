कॉरपोरेट जॉब छोड़ चार दोस्तों ने बनाया AI होटल बुकिंग API, 4 साल में 500% से ज्यादा हुई रेवेन्यू ग्रोथ

पुणे के चार दोस्तों ने मिलकर एक AI होटल बुकिंग API बनाया (फोटो- प्रतीकात्मक तस्वीर)
साल 2021 में जब पूरी दुनिया ठप पड़ गई थी, पुणे में रहने वाले चार दोस्तों ने इस आपदा में भी अवसर ढूंढ लिया और ZentrumHub. नामक एक स्टार्टअप शुरू किया। हुआ यूं कि साल 2020-21 में जब कोविड अपने चरम पर था, तो इसकी सबसे ज्यादा मार ट्रैवेल इंडस्ट्री पर पड़ी थी। उसी समय अभिनव सिन्हा जो कि एक ट्रैवल टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं और ऑनलाइन ट्रैवल एप्लीकेशंस और ट्रैवेल प्लेटफॉर्म्स के लिए कनेक्टिविटी सॉल्यूशंस बनाने में 10 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं। उन्होंने देखा कि ट्रैवेल कंपनियों को होटल सप्लायर्स और एग्रीगेटर्स के साथ जुड़ने में काफी दिक्कतें आ रही हैं और ये समस्या पूरी दुनिया में है।
जटिल इंटीग्रेशन, आसमान छूती लागत और देरी जैसी चुनौतियां इंडस्ट्री के लिए मुश्किलें बनती जा रहीं थीं। इसमें अभिनव को मौका दिखा, उन्होंने सोचा क्यों न एक यूनिवर्सल API बनाएं जो सैकड़ों सप्लायर्स को एक ही जगह कनेक्ट कर दे। उन्होंने इस पर काम करना शुरू किया और अपने दो दोस्तों, बोनी मित्तल और भूषण तमहानकर के साथ अपना बिजनेस आइडिया शेयर किया। इसके बाद कुमार वाघमोडे ने इस टीम को ज्वाइन किया, जो कि DevOps और एनालिटिक्स में 15 साल से काम कर रहे थे।
ये चारों पहले अलग-अलग कंपनियों में काम करते थे, लेकिन ट्रैवल टेक की समस्याओं से परेशान थे। ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसियों (OTAs) को हर होटल सप्लायर के साथ अलग-अलग API इंटीग्रेट करना पड़ता था, जिसमें समय और पैसा दोनों लगता और सिस्टम भी अस्थिर रहता था। अभिनव कहते हैं, सप्लायर कनेक्टिविटी ही सबसे बड़ा बॉटलनेक बन गई थी, इसलिए हमने सोचा, क्यों न एक यूनिवर्सल API बनाएं जो सैकड़ों सप्लायर्स को एक ही जगह कनेक्ट कर दे।
इसके बाद चारों ने अपनी अपनी जॉब से इस्तीफा दिया औऱ एक स्टार्टअप की शुरुआत कर दी। इसके बाद 14 अप्रैल 2021 को पुणे में ZentrumHub को ऑफिशियली लॉन्च किया गया। इस स्टार्टअप को शुरू में इन चारों दोस्तों ने अपनी सेविंग्स से खड़ा किया और एक छोटी सी टीम बनाई। स्टार्टअप शुरू हुआ तो पहला चैलेंज था कि कैसे ट्रैवेल एजेंसीज और कंपनियों को अपने साथ जोड़ा जाए और उनका भरोसा जीता जाए। एक साल के बाद साल 2022 में स्टार्टअप का काम चल पड़ा और ये कई ट्रैवे बिजनेसेज के लिए एक भरोसेमंद नाम बन गया।
अपनी हाई पेड जॉब छोड़कर चारों दोस्तों के इस स्टार्टअपन ने सिर्फ चार साल में ही कमाल कर दिया। कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ 500% से ज्यादा बढ़ी। 100 से ज्यादा प्रीमियम होटल सप्लायर्स कंपनी से कनेक्ट हैं, जैसे कि जैसे Expedia, HotelBeds, Priceline, TBO, RateHawk. इतना ही नहीं, दुनिया भर में 10 मिलियन से ज्यादा प्रॉपर्टीज इस पर उपलब्ध हैं।
सिर्फ चार दोस्तों से शुरू हुई साथ में कुछ बैकएंड इंजीनियर्स जोड़े और अब ये 30 लोगों की भरी पूरी टीम है। महीनों की टेस्टिंग के बाद इन्होंने AI-पावर्ड होटल बुकिंग API लॉन्च किया। इस ट्रैवेल टेक प्लेटफॉर्म को Hot 25 Travel Startup for 2025 में जगह मिली। कंपनी ने ट्रैवल एजेंसियों की जिंदगी आसान कर दी। अब एक कनेक्शन से सब कुछ मिल जाता है, स्पीड बढ़ी और लागत भी घटी। बोनी मित्तल कहते हैं, हमने इंटरोपरेबिलिटी पर फोकस किया, फिर डेटा एनालिटिक्स जोड़ा। आज ZentrumHub होटल API का वन-स्टॉप सॉल्यूशन है।
