बालाघाट पुलिस रात में फिर पहुंची सिवनी नहीं मिले आरोपी

कोतवाली थाना के मालखाना प्रभारी व प्रधान आरक्षक (मुंशी) राजीव पंद्रे के 55.13 लाख रुपए चोरी किए जाने का मामला सामने आने के बाद इसका कनेक्शन सिवनी से सीधा जुड़ गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी राजीव मालखाना से पैसा चुराकर सिवनी में जुआ फड़ पर जाकर हार जाता था। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने जुआ फड़ संचालक विकास श्रीवास्तव उर्फ गोलू लाल को गिरफ्तार किया है। उससे पूछताछ में सिवनी के दो पुलिसकर्मियों के नाम सामने आए हैं।