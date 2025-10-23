बालाघाट पुलिस रात में फिर पहुंची सिवनी नहीं मिले आरोपी

तत्कालीन एसपी सिवनी के 21 पुलिसकर्मियों को सजा देने के बाद भी नहीं कम हुआ जुआरियों से प्रेम, अब पड़ रहा भारी - पुलिस अधीक्षक बालाघाट ने हर हाल में आरोपियों को गिरफ्तार करने टीम को दिया है निर्देश
बालाघाट. बालाघाट पुलिस का सिवनी में छापेमारी का क्रम जारी है। पुलिस को आरोपी नहीं मिल रहे हैं। पुलिस इन दिनों सिवनी में प्रधान आरक्षक योगेश राजपूत व जुआ फड़ संचालक मिंटू ठाकुर की तलाश सरगर्मी से कर रही है। अन्य आरोपियों के खिलाफ भी पुलिस जल्द कार्रवाई करेगी। पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने आरोपियों की गिरफ्तारी का सख्त निर्देश टीम को दिया है। वे प्रतिदिन एसआईटी की जांच का भी अवलोकन कर रहे हैं।
कोतवाली थाना के मालखाना प्रभारी व प्रधान आरक्षक (मुंशी) राजीव पंद्रे के 55.13 लाख रुपए चोरी किए जाने का मामला सामने आने के बाद इसका कनेक्शन सिवनी से सीधा जुड़ गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी राजीव मालखाना से पैसा चुराकर सिवनी में जुआ फड़ पर जाकर हार जाता था। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने जुआ फड़ संचालक विकास श्रीवास्तव उर्फ गोलू लाल को गिरफ्तार किया है। उससे पूछताछ में सिवनी के दो पुलिसकर्मियों के नाम सामने आए हैं।
इन सबके बीच गौर करने वाली बात यह है कि तत्कलीन पुलिस अधीक्षक सिवनी राकेश सिंह (अब छिंदवाड़ा डीआईजी) ने अपने कार्यकाल के दौरान जिले के अलग-अलग थानों पर तैनात करीब 21 पुलिसकर्मियों का एक इंक्रीमेंट रोकने की सजा दी थी। उन सभी पर आरोप था कि वे जुआ फड़ संचालकों के संपर्क में हैं। सभी के बातचीत की कॉल डिटेल सामने आई थी। उनमें इस मामले में जिन दो पुलिसकर्मियों के नाम सामने आए हैं, वे भी थे।
इसको लेकर प्रधान आरक्षक योगेश राजपूत कोर्ट चला गया था। शेष पुलिसकर्मियों ने सजा स्वीकार कर लिया था। इसके बाद जब बालाघाट कोतवाली के मालखाना में चोरी हुई तो फिर एक बार सिवनी पुलिस का जुआरियों से प्रेम उजगार हो गया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी विकास उर्फ गोलू लाला ने किस पुलिसकर्मी के माध्यम से थाना प्रभारी के लिए किस दुकान पर पैसा रखता था। इसकी भी जानकारी दिया है।
उसने एक थाना प्रभारी को भी गिफ्ट देने के बारे में बताया है। उसके मोबाइल से कई चैट व रिकॉर्डिंग भी बालाघाट पुलिस को मिली है। इस मामले में पुलिस पूर्व में गिरफ्तार किए गए आरोपियों के अलावा अन्य किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पुलिस का बालाघाट से सिवनी का दौड़ लगातार जारी है।
बड़ी खबरेंView All
समाचार
ट्रेंडिंग