Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

समाचार

बाड़मेर-बालोतरा क्षेत्र रेल सेवा की दृष्टि से अब भी पिछड़ा, नाममात्र रेलगाड़ियां, गिनी-चुनी ट्रेनों में भी नहीं मिलते जनरल कोच

लंबे समय से रेल में साधारण कोच लगाने की सत जरूरत महसूस की जा रही है, लेकिन रेलवे अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस अनदेखी से क्षेत्र के लोगों में नाराजगी है।

बाड़मेर

Yogendra Kumar Sen

Sep 07, 2025

file photo

बाड़मेर. अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़ा जिला बाड़मेर रेल सेवा की दृष्टि से पहले से ही पिछड़ा है। लंबी दूरी के लिए मुश्किल से दो-तीन एक्सप्रेस रेलगाड़ियां संचालित होती हैं। इनमें से एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी में साधारण कोच नहीं लगने और आरक्षित टिकट नहीं मिलने पर लोग चाहकर भी यात्रा नहीं कर पाते। इस कारण बाड़मेर और बालोतरा के लोग बड़ी परेशानी उठाते हैं। लंबे समय से रेल में साधारण कोच लगाने की सत जरूरत महसूस की जा रही है, लेकिन रेलवे अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस अनदेखी से क्षेत्र के लोगों में नाराजगी है।

जिला बाड़मेर व बालोतरा रेल सेवा की दृष्टि से आज भी बहुत पिछड़ा हुआ है। यहां के लिए प्रतिदिन मुश्किल से एक दर्जन से कम साधारण व एक्सप्रेस रेलगाड़ियां संचालित होती हैं। कई-कई घंटे के अंतराल में रेलगाड़ियां न चलने पर लोगों को मजबूरी में बसों में सफर करना पड़ता है। महंगे टिकट और अन्य परेशानियों से यात्री दोहरी मार झेलते हैं।

8 स्लीपर, 12 थर्ड एसी

बाड़मेर से सप्ताह में गुरुवार और शनिवार को रात 9:30 बजे हमसफर एक्सप्रेस बांद्रा टर्मिनस के लिए संचालित होती है। वापसी में बुधवार और शुक्रवार को यह गाड़ी बांद्रा टर्मिनस से शाम 7:30 बजे बाड़मेर आती है। इस रेलगाड़ी में आठ स्लीपर और 12 थर्ड एसी कोच लगते हैं, लेकिन एक भी साधारण कोच नहीं होता। इस कारण आरक्षित टिकट नहीं मिलने पर यात्री चाहकर भी यात्रा नहीं कर पाते।

कई बड़े स्टेशनों पर रुकती हैं ये रेलगाड़ियां

बाड़मेर, बायतु, बालोतरा, समदड़ी, मोकलसर, जालोर, मोदरा, रानीवाड़ा, धानेरा, पाटन, मेहसाणा, अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा और मुंबई सहित कई स्टेशनों पर यह रेलगाड़ी रुकती है। बाड़मेर व बालोतरा क्षेत्र के हजारों लोग गुजरात, महाराष्ट्र और अन्य प्रदेशों में कामकाज करते हैं। पूरे वर्ष गांव-घर आना-जाना लगा रहता है। ऐसे में आरक्षित टिकट नहीं मिलने से यात्री हमसफर एक्सप्रेस से सफर नहीं कर पाते। गिनी-चुनी रेलगाड़ियां होने से वे हमेशा खचाखच भरी रहती हैं। मजबूरीवश लोगों को बसों में यात्रा करनी पड़ती है, जिससे बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है।

खबर शेयर करें:

Published on:

07 Sept 2025 07:56 pm

Hindi News / News Bulletin / बाड़मेर-बालोतरा क्षेत्र रेल सेवा की दृष्टि से अब भी पिछड़ा, नाममात्र रेलगाड़ियां, गिनी-चुनी ट्रेनों में भी नहीं मिलते जनरल कोच

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट