बाड़मेर : राजस्थान का खजुराहो… किराडू मंदिर को संरक्षण की दरकार

बाड़मेर. जिले का प्राचीन किराडू मंदिर राजस्थान की स्थापत्य कला, इतिहास और सांस्कृतिक विरासत का अनमोल खजाना है। 11वीं सदी में निर्मित यह मंदिर समूह आज भी अपनी भव्यता, बारीक नक्काशी और रहस्यमयी कथाओं की वजह से यात्रियों को आकर्षित करता है। विश्व विरासत सप्ताह के अवसर पर यह सवाल फिर उठता है कि इतना समृद्ध विरासत स्थल अब भी संरक्षण की कमी से जूझ क्यों रहा है और इसे अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर लाने के लिए क्या किया जाना चाहिए।