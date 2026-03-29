बाड़मेर में प्याऊ की दरकार… कब ध्यान देंगे… सरकार 

बाड़मेर शहर में प्यास लगे तो निशुल्क पानी उपलब्ध नहीं है। पूरे शहर में प्याऊ नजर नहीं आती। सालों पहले संचालित प्याऊ बंद हो चुकी है। नई बन नहीं रही, ऐसे में लोग प्यास बुझाए भी कहां। पूर्व में तिलक बस स्टैंड, महावीर पार्क के बाहर, कलेक्ट्रेट सहित वि​भिन्न जगहों पर प्याऊ थी लेकिन अब नजर नहीं आती।