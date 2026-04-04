दुल्हन बनने से पहले पिता का साया छिन गया, कार ने बाइक को मारी टक्कर, दो की मौत

जानकारी के अनुसार पीरू शाह (40), निवासी सहसराम जिला श्योपुर की पुत्री रौनक बानो की 10 अप्रेल को शादी है। पीरू शाह अपने साथी शहीद खान (28), निवासी बिचपुरी जौरा के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर शादी के कार्ड बांटने निकले थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोनों बाइक सवार पास के पेट्रोल पंप से मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरवाकर अपने घर निकले ही थे कि पीछे से आई कार ने जोरदार टक्कर मार दी। घटना के बाद सडक़ पर हर तरफ शादी की चि_यिां बिखरी पड़ी थीं, जिन्हें देख हर राहगीर की आंख नम हो गई।