स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा में भीलवाड़ा राज्य में प्रथम व देश में तीसरे स्थान पर

वर्ष 2025 में 'स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा' के तहत भीलवाड़ा को राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा और राज्य स्तर पर पहला स्थान मिला था। यह पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चले अभियान में जिला परिषदों व पंचायतों समितियों की बेहतरीन सफाई व्यवस्था और जनभागीदारी के लिए दी गई है।
जिला परिषद के सीईओ चंद्रभानसिंह भाटी ने बताया कि भीलवाड़ा ने राजस्थान के अन्य पंचायत समितियों को पीछे छोड़ते हुए राज्य में पहला स्थान हासिल किया। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर भीलवाड़ा को तीसरा स्थान मिला, जो ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता प्रयासों की सफलता को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि इस उपलब्धि का श्रेय नागरिकों की सक्रिय भागीदारी, बेहतर कचरा प्रबंधन और खुले में कचरा डालने वाले स्थानों को खत्म करने के प्रयासों को जाता है। इस दौरान नुक्कड़ नाटक, रैली और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया था।
भीलवाड़ा अव्वल बांसवाड़ा अंतिम पायदान पर
स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा की गुरुवार शाम को जारी की गई रैंकिग के आधार पर प्रदेश के 41 जिलो में भीलवाड़ा पहले स्थान पर रहा है। वही बांसवड़ा सबसे नीचे यानी 41वें स्थान पर रहा है। इसके अलावा जोधपुर दूसरे, कोटपूतली व भीचौर तीसरे, झालावाड़ चौथे तथा अलवर पांचवे स्थान पर रहा है।
राष्ट्रीय स्तर पर भीलवाड़ा की स्थिति
