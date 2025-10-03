स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा में भीलवाड़ा राज्य में प्रथम व देश में तीसरे स्थान पर

जिला परिषद के सीईओ चंद्रभानसिंह भाटी ने बताया कि भीलवाड़ा ने राजस्थान के अन्य पंचायत समितियों को पीछे छोड़ते हुए राज्य में पहला स्थान हासिल किया। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर भीलवाड़ा को तीसरा स्थान मिला, जो ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता प्रयासों की सफलता को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि इस उपलब्धि का श्रेय नागरिकों की सक्रिय भागीदारी, बेहतर कचरा प्रबंधन और खुले में कचरा डालने वाले स्थानों को खत्म करने के प्रयासों को जाता है। इस दौरान नुक्कड़ नाटक, रैली और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया था।