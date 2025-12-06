नरसिंहपुर समेत, भोपाल, जबलपुर, चंबल, नर्मदापुरम का जीत से आगाज

The state-level junior volleyball competitionनरसिंहपुर. शनिवार से नगर के स्टेडियम मैदान व पीजी कॉलेज मैदान में बालक-बालिका वर्ग की राज्य स्तरीय जूनियर वॉलीबाल प्रतियोगिता की शुरूआत हुई। जिसमें पहले ही दिन रोमांचक मुकाबलों के जरिए नरसिंहपुर समेत भोपाल, जबलपुर, चंबल जोन, नर्मदापुरम, ग्वालियर की टीमों ने जीत से अपनी क्षमताएं दिखाईं।

बालक वर्ग जूनियर में लीग का पहला मैच आरसीसी भोपाल एवं इंदौर के खेला गयाा। जिसमें आरसीसी भोपाल जीती, दूसरा लीग मैच नरसिंहपुर एवं रीवा के मध्य खेला गया जिसमें नरसिंहपुर जीता। तीसरा मैच चंबल जोन एवं नर्मदापुरम जोन के मध्य खेला गया जिसमे नर्मदापुरम,की टीम विजयी रही। उज्जैन जोन और भोपाल जोन में भोपाल जोन जीती। इसी तरह बालक वर्ग में छिंदवाड़ा जोन एवं जबलपुर जोन के मध्य खेला गया, जिसमें जबलपुर जीती, चंबल जोन एवं सागर जोन के मध्य खेले गए लीग मैच में चंबल जीती। नर्मदापुरम एवं शहडोल के मध्य खेले गए रोमांचक मुकाबले में नर्मदापुरम जीती। पीजी कॉलेज मैदान पर बालिका वर्ग में ग्वालियर व नरसिंहपुर में ग्वालियर जीती, नरसिंहपुर और इन्दौर में इंदौर जीती। नर्मदापुरम और शहडोल में नर्मदापुरम जीती, आरसीसी भोपाल व छिंदवाड़ा में भोपाल ने जीत दर्ज की।

धूमधाम से प्रतियोगिता का शुभारंभ

मणिनागेन्द्र सिंह फाउंडेशन के तत्वावधान में 8 दिसंबर तक चलने वाली प्रतियोगिता का शुभारंभ नगरपालिका अध्यक्ष नीरज दुबे, भाजपा जिला अध्यक्ष स्नेही पाठक, वरिष्ठ खिलाड़ी एवं संरक्षक सीएस तिवारी तथा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह जाट ने खिलाडिय़ों से परिचय लेते हुए किया। आयोजन समिति के संयोजक मनीष कटारे, पंकज नेमा, विकास शर्मा, सहकार संस्था के प्रमोद चौरसिया, ब्रजेश नेमा, दिग्विजय रघुवंशी, दीपक अग्निहोत्री, धनीराम मेहरा एवं भूपेंद्र जगेत ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में डीईओ प्रतुल इन्दुरख्या, वॉलीबाल एसोसिएशन के महासचिव हरिसिंह चौहान, सहसचिव एवं सिलेक्शन कमेटी चेयरमैन प्रणब मजूमदार, उपाध्यक्ष संतोष राजपूत, रेफरी बोर्ड चेयरमैन पीएन ठाकुर, जोनल स्क्रीनंग सेक्रेटरी संतोष सिंह रीवा, मदन शर्मा जबलपुर, हरीश परोहा सागर, संतोष सिंह शहडोल, समेत मृदुलेश दुबे, वरिष्ठ खिलाड़ी योगेश शर्मा, पारितोष दुबे, लीलाधर पटेल, जीएस राजपूत जबलपुर,

खेल अधिकारी सुनीता यादव, जिला क्रीड़ा अधिकारी अनुज जैन, खेलो इंडिया की टेक्निकल ऑफिसर डॉ. अंजीता वर्मा, कोच शाकिर हुसैन आदि मौजूद रहे।