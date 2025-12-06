नाचना मंडी में मूंगफली खरीद, अब तक 3920 क्विंटल क्रय

किसान बड़ी संख्या में अपनी उपज लेकर मंडी पहुंच रहे हैं। खुले बाजार में मूंगफली के भाव 5000 से 5500 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहे हैं, जबकि सरकारी खरीद केंद्र पर 7263 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य तय किया गया है। मूंग का समर्थन मूल्य 8768 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित है। समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए ई-मित्र के माध्यम से टोकन की व्यवस्था लागू है। टोकन जारी होने के बाद किसानों को तुलाई की सूचना मोबाइल संदेश के माध्यम से दी जाती है। सूचना मिलने के बाद किसान को दस दिनों के भीतर फसल खरीद केंद्र पर लाकर तुलाई करानी होती है। नाचना क्षेत्र में मूंगफली के 1836 और मूंग के 131 टोकन जारी किए जा चुके हैं।