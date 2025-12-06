6 दिसंबर 2025,

शनिवार

जैसलमेर

नाचना मंडी में मूंगफली खरीद, अब तक 3920 क्विंटल क्रय

कृषि उपज मंडी नाचना में गत 25 नवंबर से मूंगफली और मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीद जारी है।

less than 1 minute read
जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Dec 06, 2025

कृषि उपज मंडी नाचना में गत 25 नवंबर से मूंगफली और मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीद जारी है। राजफेड के निर्देशानुसार क्रय-विक्रय सहकारी समिति नाचना के माध्यम से यह कार्य संचालित किया जा रहा है। अब तक 1836 किसानों के टोकन काटे जा चुके हैं, जिनमें से 98 किसानों की मूंगफली की तुलाई पूरी हो चुकी है। सरहदी जिले के नहरी क्षेत्र नाचना में इस वर्ष मूंगफली की पैदावार बेहतर रही है।

किसान बड़ी संख्या में अपनी उपज लेकर मंडी पहुंच रहे हैं। खुले बाजार में मूंगफली के भाव 5000 से 5500 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहे हैं, जबकि सरकारी खरीद केंद्र पर 7263 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य तय किया गया है। मूंग का समर्थन मूल्य 8768 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित है। समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए ई-मित्र के माध्यम से टोकन की व्यवस्था लागू है। टोकन जारी होने के बाद किसानों को तुलाई की सूचना मोबाइल संदेश के माध्यम से दी जाती है। सूचना मिलने के बाद किसान को दस दिनों के भीतर फसल खरीद केंद्र पर लाकर तुलाई करानी होती है। नाचना क्षेत्र में मूंगफली के 1836 और मूंग के 131 टोकन जारी किए जा चुके हैं।

प्रति किसान 40 क्विंटल की सीमा के तहत अब तक 3920 क्विंटल मूंगफली की खरीद पूरी हो चुकी है। इस पर करीब 2 करोड़ 84 लाख 70 हजार 960 रुपए का भुगतान निर्धारित दर पर किया गया है। टोकन कटवा चुके शेष किसान आगामी दिनों में मंडी पहुंचकर अपनी फसल की तुलाई कराएंगे।

Published on:

06 Dec 2025 08:55 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / नाचना मंडी में मूंगफली खरीद, अब तक 3920 क्विंटल क्रय

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

