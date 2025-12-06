पोकरण कस्बे में फलसूंड तिराहे से जैसलमेर रोड तक दुकानों के आगे सामान रखकर एवं टिनशेड लगाकर किए गए अतिक्रमणों को हटाने को लेकर नगरपालिका की ओर से कार्रवाई शुरू की गई है। जिसके बाद शनिवार शाम व्यापारियों ने पुलिस व नगरपालिका के साथ बैठक कर चर्चा की। गौरतलब है कि कस्बे के मुख्य मार्गों पर दुकानों के आगे सामान रखकर व टिनशेड लगाकर अतिक्रमण किया गया है। करीब 5-7 फीट जगह रोकने के बाद आगे हाथ ठेले व ग्राहकों के वाहन खड़े हो जाते है। जिससे सडक़ केवल 8-10 फीट ही रह जाती है। ऐसे में आए दिन यातायात व्यवस्था बिगड़ रही है और आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही आए दिन हादसे भी हो रहे है। इसी को लेकर राजस्थान पत्रिका में लगातार समाचार प्रकाशित किए गए। जिसके बाद नगरपालिका की ओर से शुक्रवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू करते हुए दुकानों के आगे सामान, टिनशेड व बनाई गई चौकियों पर लाल निशान लगाए गए। साथ ही दुकानदारों को रविवार की शाम इन्हें हटाने और नहीं हटाने पर सोमवार को पालिका की ओर से कार्रवाई कर हटाने की चेतावनी दी गई।