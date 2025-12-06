पोकरण कस्बे में फलसूंड तिराहे से जैसलमेर रोड तक दुकानों के आगे सामान रखकर एवं टिनशेड लगाकर किए गए अतिक्रमणों को हटाने को लेकर नगरपालिका की ओर से कार्रवाई शुरू की गई है। जिसके बाद शनिवार शाम व्यापारियों ने पुलिस व नगरपालिका के साथ बैठक कर चर्चा की। गौरतलब है कि कस्बे के मुख्य मार्गों पर दुकानों के आगे सामान रखकर व टिनशेड लगाकर अतिक्रमण किया गया है। करीब 5-7 फीट जगह रोकने के बाद आगे हाथ ठेले व ग्राहकों के वाहन खड़े हो जाते है। जिससे सडक़ केवल 8-10 फीट ही रह जाती है। ऐसे में आए दिन यातायात व्यवस्था बिगड़ रही है और आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही आए दिन हादसे भी हो रहे है। इसी को लेकर राजस्थान पत्रिका में लगातार समाचार प्रकाशित किए गए। जिसके बाद नगरपालिका की ओर से शुक्रवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू करते हुए दुकानों के आगे सामान, टिनशेड व बनाई गई चौकियों पर लाल निशान लगाए गए। साथ ही दुकानदारों को रविवार की शाम इन्हें हटाने और नहीं हटाने पर सोमवार को पालिका की ओर से कार्रवाई कर हटाने की चेतावनी दी गई।
व्यापारियों ने शनिवार शाम पुलिस वृताधिकारी कार्यालय में बैठक बुलाई। इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष मनीष पुरोहित, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीणकुमार सैन, वृताधिकारी भवानीसिंह राठौड़, थानाधिकारी भारत रावत उपस्थित रहे। व्यापारियों की ओर से व्यापार मंडल अध्यक्ष राजेश व्यास, स्वर्णकार समाज अध्यक्ष धूड़ाराम सोनी, रवि सोनी, माहेश्वरी समाज के अध्यक्ष रतन राठी, बाबूलाल पालीवाल, जीवनलाल राठी, देवीलाल केला, जेपी पुरोहित, प्रकाशगिरी आदि ने अपनी मांगें रखी। व्यापारियों ने अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन, पुलिस व नगरपालिका को सहयोग करने का भरोसा दिलाते हुए बताया कि सडक़ किनारे किए गए गैरवाजिब अतिक्रमण भी हटे, लेकिन व्यापारियों की सुविधा का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। जिस पर व्यापारियों, पुलिस व नगरपालिका के बीच सहमति बनी कि सभी मिलकर दुकानों के आगे एक सीमा तय कर एक लाइन बनाई जाएगी। उसके बाहर किए गए सभी अतिक्रमण हटाए जाएंगे, ताकि यातायात व्यवस्था सुचारु हो सके एवं राहगीरों को भी परेशानी नहीं हो।
फलसूंड तिराहे से जैसलमेर रोड मदरसे तक दुकानों के आगे खड़े हाथ ठेलों से होने वाली परेशानी को लेकर भी बैठक में विचार विमर्श किया गया। इस दौरान सब्जी के ठेलों को रेलवे स्टेशन रोड पर अंबेडकर सर्किल के आसपास क्षेत्र में लगाने को लेकर चर्चा की गई, ताकि जोधपुर-जैसलमेर रोड पर होने वाली अव्यवस्था से निजात मिल सके। इस संबंध में भी शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
जैसलमेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग