6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

‘अतिक्रमण तो हटे, लेकिन व्यापारियों की सुविधा का ध्यान रखने की जरूरत ‘

पोकरण कस्बे में फलसूंड तिराहे से जैसलमेर रोड तक दुकानों के आगे सामान रखकर एवं टिनशेड लगाकर किए गए अतिक्रमणों को हटाने को लेकर नगरपालिका की ओर से कार्रवाई शुरू की गई है।

2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Dec 06, 2025

पोकरण कस्बे में फलसूंड तिराहे से जैसलमेर रोड तक दुकानों के आगे सामान रखकर एवं टिनशेड लगाकर किए गए अतिक्रमणों को हटाने को लेकर नगरपालिका की ओर से कार्रवाई शुरू की गई है। जिसके बाद शनिवार शाम व्यापारियों ने पुलिस व नगरपालिका के साथ बैठक कर चर्चा की। गौरतलब है कि कस्बे के मुख्य मार्गों पर दुकानों के आगे सामान रखकर व टिनशेड लगाकर अतिक्रमण किया गया है। करीब 5-7 फीट जगह रोकने के बाद आगे हाथ ठेले व ग्राहकों के वाहन खड़े हो जाते है। जिससे सडक़ केवल 8-10 फीट ही रह जाती है। ऐसे में आए दिन यातायात व्यवस्था बिगड़ रही है और आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही आए दिन हादसे भी हो रहे है। इसी को लेकर राजस्थान पत्रिका में लगातार समाचार प्रकाशित किए गए। जिसके बाद नगरपालिका की ओर से शुक्रवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू करते हुए दुकानों के आगे सामान, टिनशेड व बनाई गई चौकियों पर लाल निशान लगाए गए। साथ ही दुकानदारों को रविवार की शाम इन्हें हटाने और नहीं हटाने पर सोमवार को पालिका की ओर से कार्रवाई कर हटाने की चेतावनी दी गई।

पालिकाध्यक्ष व पुलिस के साथ की चर्चा

व्यापारियों ने शनिवार शाम पुलिस वृताधिकारी कार्यालय में बैठक बुलाई। इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष मनीष पुरोहित, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीणकुमार सैन, वृताधिकारी भवानीसिंह राठौड़, थानाधिकारी भारत रावत उपस्थित रहे। व्यापारियों की ओर से व्यापार मंडल अध्यक्ष राजेश व्यास, स्वर्णकार समाज अध्यक्ष धूड़ाराम सोनी, रवि सोनी, माहेश्वरी समाज के अध्यक्ष रतन राठी, बाबूलाल पालीवाल, जीवनलाल राठी, देवीलाल केला, जेपी पुरोहित, प्रकाशगिरी आदि ने अपनी मांगें रखी। व्यापारियों ने अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन, पुलिस व नगरपालिका को सहयोग करने का भरोसा दिलाते हुए बताया कि सडक़ किनारे किए गए गैरवाजिब अतिक्रमण भी हटे, लेकिन व्यापारियों की सुविधा का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। जिस पर व्यापारियों, पुलिस व नगरपालिका के बीच सहमति बनी कि सभी मिलकर दुकानों के आगे एक सीमा तय कर एक लाइन बनाई जाएगी। उसके बाहर किए गए सभी अतिक्रमण हटाए जाएंगे, ताकि यातायात व्यवस्था सुचारु हो सके एवं राहगीरों को भी परेशानी नहीं हो।

हाथ ठेलों पर की चर्चा

फलसूंड तिराहे से जैसलमेर रोड मदरसे तक दुकानों के आगे खड़े हाथ ठेलों से होने वाली परेशानी को लेकर भी बैठक में विचार विमर्श किया गया। इस दौरान सब्जी के ठेलों को रेलवे स्टेशन रोड पर अंबेडकर सर्किल के आसपास क्षेत्र में लगाने को लेकर चर्चा की गई, ताकि जोधपुर-जैसलमेर रोड पर होने वाली अव्यवस्था से निजात मिल सके। इस संबंध में भी शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Dec 2025 08:59 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / ‘अतिक्रमण तो हटे, लेकिन व्यापारियों की सुविधा का ध्यान रखने की जरूरत ‘

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

द बॉर्डर अल्ट्रा मैराथन में उत्साह के साथ भागे धावक

जैसलमेर

नाचना मंडी में मूंगफली खरीद, अब तक 3920 क्विंटल क्रय

जैसलमेर

मेल मिलाप की पहल, गुटबाजी खत्म करने के लिए नेताओं को एक जाजम पर बिठाया

जैसलमेर

पोकरण: खरीद केन्द्र के लिए मिली जमीन, मूंग-मूंगफली की होगी खरीद

जैसलमेर

मुख्य चौराहों पर स्कूल बसों की औचक जांच, दस्तावेज और उपकरणों की परख

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.