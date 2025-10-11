औरंगाबाद की सोन नदी में नाव पलटने से बड़ा हादसा, 2 की मौत और 4 लापता

बिहार के औरंगाबाद से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। यहां सोन नदी में शुक्रवार को एक नाव पलट गई, जिसके चलते दो लड़कियों की डूबने से मौत हो गई, जबकि 4 लोग अभी भी लापता है। वहीं नाव में सवार अन्य 11 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचा ली। नाव में सवार सभी लोग मजदूरी का काम करते है और घटना के समय काम पर जा रहे थे। नाव में क्षमता से अधिक लोग बैठाने की वजह से वो ओवरलोड हो गई और बीच रास्ते में पलट गई।