बीकानेर में सजेगा ‘टूरिस्ट हेल्प नेटवर्क’, तीन जगह खुलेंगे पर्यटक सहायता बूथ

हवेलियों की नगरी में आने वाले देशी-विदेशी पर्यटकों को अब और बेहतर सुरक्षा व सुविधा मिलेगी। पर्यटन विभाग बीकानेर में तीन नए पर्यटन बूथ खोलने की तैयारी में है। फिलहाल शहर में केवल एक बूथ जूनागढ़ किले के सामने है। विभाग का मानना है कि इन स्थलों पर पर्यटकों की आवाजाही सबसे अधिक रहती है, इसलिए इन्हें प्राथमिकता में रखा गया है। प्रस्ताव मुयालय भेजा जा चुका है और स्वीकृति मिलते ही काम शुरू किया जाएगा। पर्यटन विभाग के अनुसार, नए बूथ बीकानेर रेलवे स्टेशन, रामपुरिया हवेली और बस स्टैंड पर स्थापित किए जाएंगे। इन स्थानों पर पर्यटकों की सबसे अधिक आवाजाही होती है, इसलिए इन्हें प्राथमिकता में रखा गया है। वर्तमान में विभाग के पास 8 गार्ड और एक सुपरवाइजर हैं। स्वीकृति के बाद प्रत्येक बूथ पर दो-दो गार्ड तैनात किए जाएंगे।