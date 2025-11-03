बीकानेर में सजेगा ‘टूरिस्ट हेल्प नेटवर्क’, तीन जगह खुलेंगे पर्यटक सहायता बूथ

जूनागढ़ के सामने स्थित बूथ।
हवेलियों की नगरी में आने वाले देशी-विदेशी पर्यटकों को अब और बेहतर सुरक्षा व सुविधा मिलेगी। पर्यटन विभाग बीकानेर में तीन नए पर्यटन बूथ खोलने की तैयारी में है। फिलहाल शहर में केवल एक बूथ जूनागढ़ किले के सामने है। विभाग का मानना है कि इन स्थलों पर पर्यटकों की आवाजाही सबसे अधिक रहती है, इसलिए इन्हें प्राथमिकता में रखा गया है। प्रस्ताव मुयालय भेजा जा चुका है और स्वीकृति मिलते ही काम शुरू किया जाएगा। पर्यटन विभाग के अनुसार, नए बूथ बीकानेर रेलवे स्टेशन, रामपुरिया हवेली और बस स्टैंड पर स्थापित किए जाएंगे। इन स्थानों पर पर्यटकों की सबसे अधिक आवाजाही होती है, इसलिए इन्हें प्राथमिकता में रखा गया है। वर्तमान में विभाग के पास 8 गार्ड और एक सुपरवाइजर हैं। स्वीकृति के बाद प्रत्येक बूथ पर दो-दो गार्ड तैनात किए जाएंगे।
आने वाले आयोजनों को देखते हुए तैयारी
आगामी महीनों में अंतरराष्ट्रीय ऊंट उत्सव और अन्य बड़े आयोजन होने हैं। इस दौरान बड़ी संया में देशी और विदेशी पर्यटक बीकानेर पहुंचते हैं। नए बूथों से न केवल उन्हें सुविधा मिलेगी बल्कि ‘लपकों’ पर निगरानी और सुरक्षा गश्त भी बढ़ेगी। अधिकारियों का मानना है कि बीकानेर में हर साल तीन लाख से अधिक पर्यटक आते हैं। फिर भी अभी यहां पर्यटन थाना नहीं है। वर्तमान में ऐसे थाने केवल जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में संचालित हैं। पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बीकानेर में भी पर्यटन थाना खोले जाने की आवश्यकता बताई जा रही है।
बूथ से पर्यटकों को मिलेंगे ये फायदे
-सुरक्षा और त्वरित सहायता
-लपकों पर निगरानी
-पर्यटन स्थलों की जानकारी
-आसपास के क्षेत्रों में गश्त
इनका कहना है
बीकानेर में हर साल तीन लाख से अधिक पर्यटक आते हैं। फिलहाल केवल जूनागढ़ के सामने बूथ है। तीन नए बूथ खोलने के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है। फिलहाल विभागीय गार्ड पर्यटन स्थलों की लगातार निगरानी कर रहे हैं।
-अनिल राठौड़, संयुक्त निदेशक, पर्यटन विभाग
