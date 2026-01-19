रेलवे स्टेशन में नो पार्किंग में खड़ी बाइक में लगी आग

बैतूल। सोमवार देर शाम बैतूल रेलवे स्टेशन पर अचानक खड़ी एक मोटरसाइकिल में आग लगने से हडक़ंप मच गया। जानकारी के अनुसार, नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद के चलते मोटरसाइकिल मालिक पवन पंडाग्रे, निवासी सांईखेडा, ने स्वयं अपनी मोटरसाइकिल पर आग लगा दी और मौके से फरार हो गया। आग इतनी भीषण थी कि मोटरसाइकिल की लपटें ऊपर तक उठने लगीं। मौके पर तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया, जिन्होंने तत्परता दिखाते हुए आग पर काबू पाया। घटना स्थल पर पहुंची रेलवे पुलिस बल (आरपीएफ) मामले की जांच में जुट गई है। आरपीएफ थाना प्रभारी राजेश बनकर ने बताया कि आग लगी मोटरसाइकिल पवन पंडाग्रे की है और यह रेलवे स्टेशन परिसर में नो पार्किंग क्षेत्र में खड़ी थी। प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि आग मालिक द्वारा ही लगाई गई थी। इस घटना से आसपास के यात्रियों में डर और चिंता का माहौल बन गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने बताया कि यदि आग तुरंत न बुझाई जाती तो यह गंभीर दुर्घटना में बदल सकती थी। रेलवे स्टेशन परिसर में सुरक्षा के दृष्टिगत यात्री और कर्मियों को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है। आरपीएफ द्वारा मामले की विस्तृत जांच जारी है और आगामी कार्रवाई में मोटरसाइकिल मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।
आमला। रेलवे स्टेशन पर रविवार को एक बड़ा हादसा होते-होते बचा। यहां दानापुर एक्सप्रेस से एक महिला यात्री ने चलती ट्रेन से अचानक छलांग लगा दी। गिरने की वजह से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और मौके पर ही बेहोश हो गई। घटना के बाद स्टेशन परिसर में हडक़ंप मच गया। प्लेटफॉर्म पर तैनात आरपीएफ और जीआरपी के जवानों ने तत्परता दिखाते हुए महिला को निजी वाहन से तुरंत शासकीय अस्पताल पहुंचाया। आरपीएफ थाना आमला के एसआई शिवराम सिंह ने बताया कि घायल महिला की पहचान अंबिका सोनी (निवासी उमरेठ, जिला छिंदवाड़ा) के रूप में हुई है। शुरुआती जांच में सामने आया कि महिला को बैतूल से दक्षिण एक्सप्रेस ट्रेन पकडऩी थी, लेकिन गलती से वह दानापुर एक्सप्रेस में सवार हो गई। जब ट्रेन आमला स्टेशन पहुंची और उसे अपनी गलती का अहसास हुआ, तो उसने जल्दबाजी में चलती ट्रेन से ही उतरने का प्रयास किया और संतुलन बिगडऩे से नीचे गिर गई।अस्पताल में प्राथमिक उपचार के दौरान डॉक्टरों ने महिला के सिर में गंभीर चोट लगने की पुष्टि की है। प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। फिलहाल महिला की स्थिति पर डॉक्टरों द्वारा नजर रखी जा रही है। पुलिस ने परिजनों को घटना की सूचना दे दी है।
बड़ी खबरेंView All
बेतुल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग