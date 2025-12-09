पांच जनवरी से प्री बोर्ड, फरवरी से फाइनल परीक्षाएं, शिक्षक लगे एसआईआर में, सिलेबस पूरा नहीं होने से छात्र टेंशन में

ग्वालियर. माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10 वीं और 12 वीं की प्री बोर्ड परीक्षाएं पांच जनवरी से शुरू होंगी, वहीं फरवरी के प्रथम सप्ताह से फाइनल बोर्ड परीक्षाएं आरंभ होंगी। इन दोनों परीक्षाओं के बीच कम समय होने के कारण स्कूलों में शिक्षकों के सामने समय पर सिलेबस पूरा करवाना बड़ी चुनौती बन गया है। क्योंकि काफी संख्या में शिक्षकों की ड्यूटी एसआइआर के तहत बीएलओ कार्य में लगा दी गई है, जिससे नियमित कक्षाओं के संचालन पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। प्राचार्य व शिक्षकों का दावा है कि स्कूलों में सिलेबस लगभग समाप्ति पर है, लेकिन कुछ विषयों में अभी भी अध्यापन कार्य को गति देने की आवश्यकता है। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी का दावा है कि अभी 75 प्रतिशत सिलेबस करा दिया गया है और 20 दिसंबर तक पूरा करा दिया जाएगा। अभी कई स्कूलों में रेमेडियल कक्षाएं संचालित की जा रही हैं, जो कमजोर विद्यार्थी हैं उनके लिए भी स्पेशल कक्षाएं लगाई जा रही हैं।