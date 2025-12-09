9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

पांच जनवरी से प्री बोर्ड, फरवरी से फाइनल परीक्षाएं, शिक्षक लगे एसआईआर में, सिलेबस पूरा नहीं होने से छात्र टेंशन में

माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10 वीं और 12 वीं की प्री बोर्ड परीक्षाएं पांच जनवरी से शुरू होंगी, वहीं फरवरी के प्रथम सप्ताह से फाइनल बोर्ड परीक्षाएं आरंभ होंगी। इन दोनों परीक्षाओं के बीच कम समय होने के कारण स्कूलों में शिक्षकों के सामने समय पर सिलेबस पूरा करवाना बड़ी चुनौती बन गया है....

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Rahul Adityarai Shrivastava

Dec 09, 2025

पांच जनवरी से प्री बोर्ड, फरवरी से फाइनल परीक्षाएं, शिक्षक लगे एसआईआर में, सिलेबस पूरा नहीं होने से छात्र टेंशन में

पांच जनवरी से प्री बोर्ड, फरवरी से फाइनल परीक्षाएं, शिक्षक लगे एसआईआर में, सिलेबस पूरा नहीं होने से छात्र टेंशन में

ग्वालियर. माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10 वीं और 12 वीं की प्री बोर्ड परीक्षाएं पांच जनवरी से शुरू होंगी, वहीं फरवरी के प्रथम सप्ताह से फाइनल बोर्ड परीक्षाएं आरंभ होंगी। इन दोनों परीक्षाओं के बीच कम समय होने के कारण स्कूलों में शिक्षकों के सामने समय पर सिलेबस पूरा करवाना बड़ी चुनौती बन गया है। क्योंकि काफी संख्या में शिक्षकों की ड्यूटी एसआइआर के तहत बीएलओ कार्य में लगा दी गई है, जिससे नियमित कक्षाओं के संचालन पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। प्राचार्य व शिक्षकों का दावा है कि स्कूलों में सिलेबस लगभग समाप्ति पर है, लेकिन कुछ विषयों में अभी भी अध्यापन कार्य को गति देने की आवश्यकता है। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी का दावा है कि अभी 75 प्रतिशत सिलेबस करा दिया गया है और 20 दिसंबर तक पूरा करा दिया जाएगा। अभी कई स्कूलों में रेमेडियल कक्षाएं संचालित की जा रही हैं, जो कमजोर विद्यार्थी हैं उनके लिए भी स्पेशल कक्षाएं लगाई जा रही हैं।

अतिरिक्त कक्षाएं, रिवीजन क्लास लगाई जा रही
बोर्ड परीक्षाओं से पहले प्री बोर्ड परीक्षा का सुव्यविस्थत आयोजन और साथ ही सिलेबस का शत-प्रतिशत कवरेज, दोनों ही इस वर्ष चुनौतीपूर्ण कार्य बन गए हैं। इससे निपटने के लिए अधिकांश स्कूलों ने पाठ्यक्रम पूरा कराने के लिए अतिरिक्त कक्षाएं, रिवीजन क्लास और स्पेशल डाउट-सेशन शुरू कर दिए हैं। कई स्कूलों में अवकाश के दिन भी कक्षाएं लगाकर सिलेबस को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।

बोर्ड ने यह दिए हैं आदेश
प्री बोर्ड परीक्षाएं विद्यार्थियों को वास्तविक बोर्ड परीक्षा का माहौल प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। विभाग ने सभी स्कूलों को निर्देशित किया है कि वे निर्धारित समय पर सिलेबस पूर्ण कराएं और छात्रों को पर्याप्त अभ्यास का अवसर दें।
75 प्रतिशत सिलेबस हो चुका है
&यह बात बिल्कुल सही है कि शिक्षकों की डयूटी एसआइआर में लगने से बच्चों की पढ़ाई पर फर्क पड़ रहा है। लेकिन कई स्कूलों में रेमेडियल कक्षाएं लगाई जा रही हैं और डी व ई ग्रेड वाले बच्चों को चिह्नित कर उन पर विशेष फोकस है। 75 प्रतिशत सिलेबस हो चुका है, 20 दिसंबर तक सिलेबस हो जाएगा।
हरिओम चतुर्वेदी, जिला शिक्षा अधिकारी ग्वालियर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

09 Dec 2025 02:07 am

Hindi News / News Bulletin / पांच जनवरी से प्री बोर्ड, फरवरी से फाइनल परीक्षाएं, शिक्षक लगे एसआईआर में, सिलेबस पूरा नहीं होने से छात्र टेंशन में

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

‘बांग्लादेशी-रोहिंग्या’ पर प्रशासन सख्त, मकान मालिक 15 दिन के अंदर नजदीकी थाने में किराएदार की जानकारी दें

ग्वालियर

Public News.. थोक से चिल्हर तक कीमतें टूटी : आलू-प्याज में रिकार्ड क्रैश

Public News.. थोक से चिल्हर तक कीमतें टूटी : आलू-प्याज में रिकार्ड क्रैश
रायपुर

Flight News: अब 8 फ्लाइट रद्द, एयरपोर्ट सूना, टिकट कैंसिल करा रहे यात्री

Flight News: अब 8 फ्लाइट रद्द, एयरपोर्ट सूना, टिकट कैंसिल करा रहे यात्री
रायपुर

अवैध कॉलोनियों का ‘सिंडिकेट’ ग्रामीण व ग्वालियर विस में धड़ल्ले से प्लॉटिंग, कार्रवाई सिर्फ 1 प्रतिशत

हर साल 100 करोड़ का राजस्व नुकसान, भू माफिया-अफसर गठजोड़ बेपरवाह
समाचार

#Ratlam की सांसों में जहर घोल रहा धुआं और धूल, क्योंकि हम मास्क पहनना भूल गए

ratlam aqi news
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.