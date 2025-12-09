पांच जनवरी से प्री बोर्ड, फरवरी से फाइनल परीक्षाएं, शिक्षक लगे एसआईआर में, सिलेबस पूरा नहीं होने से छात्र टेंशन में
ग्वालियर. माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10 वीं और 12 वीं की प्री बोर्ड परीक्षाएं पांच जनवरी से शुरू होंगी, वहीं फरवरी के प्रथम सप्ताह से फाइनल बोर्ड परीक्षाएं आरंभ होंगी। इन दोनों परीक्षाओं के बीच कम समय होने के कारण स्कूलों में शिक्षकों के सामने समय पर सिलेबस पूरा करवाना बड़ी चुनौती बन गया है। क्योंकि काफी संख्या में शिक्षकों की ड्यूटी एसआइआर के तहत बीएलओ कार्य में लगा दी गई है, जिससे नियमित कक्षाओं के संचालन पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। प्राचार्य व शिक्षकों का दावा है कि स्कूलों में सिलेबस लगभग समाप्ति पर है, लेकिन कुछ विषयों में अभी भी अध्यापन कार्य को गति देने की आवश्यकता है। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी का दावा है कि अभी 75 प्रतिशत सिलेबस करा दिया गया है और 20 दिसंबर तक पूरा करा दिया जाएगा। अभी कई स्कूलों में रेमेडियल कक्षाएं संचालित की जा रही हैं, जो कमजोर विद्यार्थी हैं उनके लिए भी स्पेशल कक्षाएं लगाई जा रही हैं।
अतिरिक्त कक्षाएं, रिवीजन क्लास लगाई जा रही
बोर्ड परीक्षाओं से पहले प्री बोर्ड परीक्षा का सुव्यविस्थत आयोजन और साथ ही सिलेबस का शत-प्रतिशत कवरेज, दोनों ही इस वर्ष चुनौतीपूर्ण कार्य बन गए हैं। इससे निपटने के लिए अधिकांश स्कूलों ने पाठ्यक्रम पूरा कराने के लिए अतिरिक्त कक्षाएं, रिवीजन क्लास और स्पेशल डाउट-सेशन शुरू कर दिए हैं। कई स्कूलों में अवकाश के दिन भी कक्षाएं लगाकर सिलेबस को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।
बोर्ड ने यह दिए हैं आदेश
प्री बोर्ड परीक्षाएं विद्यार्थियों को वास्तविक बोर्ड परीक्षा का माहौल प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। विभाग ने सभी स्कूलों को निर्देशित किया है कि वे निर्धारित समय पर सिलेबस पूर्ण कराएं और छात्रों को पर्याप्त अभ्यास का अवसर दें।
75 प्रतिशत सिलेबस हो चुका है
&यह बात बिल्कुल सही है कि शिक्षकों की डयूटी एसआइआर में लगने से बच्चों की पढ़ाई पर फर्क पड़ रहा है। लेकिन कई स्कूलों में रेमेडियल कक्षाएं लगाई जा रही हैं और डी व ई ग्रेड वाले बच्चों को चिह्नित कर उन पर विशेष फोकस है। 75 प्रतिशत सिलेबस हो चुका है, 20 दिसंबर तक सिलेबस हो जाएगा।
हरिओम चतुर्वेदी, जिला शिक्षा अधिकारी ग्वालियर
