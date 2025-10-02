Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

सरहद के निगहबान… देश की शान : सीमा सुरक्षा बल के जवान अडिग, हर परिस्थिति में निभा रहे देश सुरक्षा की जिम्मेदारी

जैसलमेर/बाड़मेर. देश की पहली सुरक्षा पंक्ति कही जाने वाली सीमा सुरक्षा बल (सीसुब) के जवान हर मौसम में सीमाओं की निगरानी में तैनात रहते हैं।

2 min read

बाड़मेर

image

Yogendra Kumar Sen

Oct 02, 2025

जैसलमेर/बाड़मेर. देश की पहली सुरक्षा पंक्ति कही जाने वाली सीमा सुरक्षा बल (सीसुब) के जवान हर मौसम में सीमाओं की निगरानी में तैनात रहते हैं। राजस्थान के सीमांत जिले जैसलमेर और बाड़मेर की पाकिस्तान से सटी सीमा की सुरक्षा का दायित्व इसी बल के कंधों पर है। जैसलमेर जिले की सीमा ४६४ किलोमीटर लंबी है और बाड़मेर जिले की २२८ किलोमीटर। सीमावर्ती इलाकों में मई-जून की कड़क धूप और ५० डिग्री से अधिक तापमान में भी जवान चौकियों पर अडिग रहते हैं। रेतीले धोरों में बनी चौकियों पर कई बार जवान उपकरणों की मरम्मत और तैनाती करते हैं। वहीं सर्दियों में हाड़ कंपाने वाली ठंड और घुसपैठ जैसे खतरों के बीच भी सुरक्षा पूरी तरह सुनिश्चित रहती है। ऑपरेशन गर्म हवा और सर्द हवा जैसी रणनीतियों से हर मौसम में सुरक्षा की कवायद जारी रहती है।

सीसुब ने आधुनिक तकनीक अपनाकर जवानों की क्षमता और सुरक्षा बढ़ाई है। सीमाओं पर मजबूत तारबंदी, फ्लड लाइट्स, पेट्रोलिंग वाहन, दूरबीन और अत्याधुनिक हथियारों से जवानों को लौह सुरक्षा प्रदान की जाती है। वर्षभर आयोजित प्रशिक्षण और अलर्ट के समय जवान तत्काल सीमा पर तैनात हो जाते हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के साथ सहयोग भी सीमा सुरक्षा बल की प्रमुख प्राथमिकता है। चिकित्सा शिविर, सरकारी स्कूलों में अध्ययन सामग्री और खेलकूद सामग्री का वितरण, युवाओं को भर्ती के लिए प्रेरित करना इसी सहयोग का हिस्सा है। तनोट मंदिर का संरक्षण भी जवानों के संरक्षण में आता है।

महिला सुरक्षा प्रहरी भी मुस्तैद

महिला सुरक्षा प्रहरी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। जैसलमेर जिले में लगभग ३०० महिलाएं कठिन परिस्थितियों में सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं। उनके हौसले और सतर्कता से सीमाएं मजबूत बनी रहती हैं। सीमा सुरक्षा में अब ऊंट और प्रशिक्षित श्वान के साथ रोबोटिक डॉग्स भी शामिल हैं। ये थर्मल कैमरे और रडार से लैस हैं। ३६० डिग्री घूमने वाले कैमरे से फोटो और वीडियो खींच सकते हैं। वजऩ ५० किलो और लंबाई २७ इंच के ये डॉग्स -४० डिग्री से ५५ डिग्री तक तापमान में समान क्षमता से काम करते हैं। इन्हें १ मीटर से १० किलोमीटर की दूरी पर संचालित किया जा सकता है।

रेगिस्तान में ताकत का परीक्षण

पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज में सालभर मिसाइलें, टैंक और अन्य हथियारों की परीक्षा होती रहती है। रेंज को चार भागों में विभाजित किया गया है, जहां थलसेना और वायुसेना अपने-अपने युद्धाभ्यास करती हैं। यहां पिनाका रॉकेट, ब्रह्मोस मिसाइल-२, धनुष और अर्जुन टैंक का परीक्षण भी किया गया है। युद्धाभ्यास में हर मौसम में हथियारों की ताकत और क्षमता का परीक्षण सुनिश्चित होता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

02 Oct 2025 09:18 pm

Hindi News / News Bulletin / सरहद के निगहबान… देश की शान : सीमा सुरक्षा बल के जवान अडिग, हर परिस्थिति में निभा रहे देश सुरक्षा की जिम्मेदारी

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

Crime: हत्यारों को गंजा कर लेडिज गाउन में निकाला जुलूस

गोवंश के हत्यारों को गंजा कर लेडिज गाउन में निकाला जुलूस
सीकर

एमपी में पुलिस पर हमला, शराब पीने से रोकने पर युवकों ने की मारपीट

indore
इंदौर

रामजी के एक तीर से 70 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन

अलवर

एमपी के डेढ़ दर्जन गांवों का बदल जाएगा नक्शा, रजिस्ट्री की कवायद शुरू

Map of 17 villages will be changed for the Indore-Pithampur Economic Corridor
इंदौर

माता की प्रतिमा विसर्जन को लेकर दो गुटों में विवाद, भाजपा नेता घायल

morena
मुरैना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.