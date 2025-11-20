ईंट भट्टों के संचालन की अवधि तय: अब 1 दिसंबर से 31 मई तक की रहेगी अनुमति

क्षेत्रीय अधिकारी धनेटवाल ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य मंडल से बिना सम्मति प्राप्त अवैध ईंट भट्टों को तुरंत प्रभाव से चिन्हित कर बंद कराने के आदेश जारी किए जाएंगे। इस संबंध में विस्तृत आदेश शीघ्र जारी किए जाएंगे। नई अवधि लागू होने के बाद भट्टा मालिकों, मजदूरों और बाजार व्यवस्था पर इसका प्रभाव आगामी सीजन में स्पष्ट होगा। वही भीलवाड़ा में ईंट भट्टों की संचालन अवधि को लेकर यह बड़ा निर्णय प्रदूषण नियंत्रण नियमों के कड़ाई से पालन और प्रदेश के अन्य जिलों के अनुरूप कार्यप्रणाली स्थापित करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।