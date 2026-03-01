Gujarat: उमरेठ विधानसभा सीट पर 23 अप्रेल को उपचुनाव, 4 मई को मतगणना

आयोग के तहत मतदाता सूची में मतदाता का नाम है, तो वे मतदाता पहचान के लिए इलेक्टोरल फोटो आईडी कार्ड (मतदाता पहचान पत्र) मुख्य दस्तावेज के साथ आधार कार्ड दिखाकर भी मतदान कर सकेंगे। मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक, आयुष्मान भारत या श्रम मंत्रालय की स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार या पीएसयू कर्मचारियों के फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसद-विधायक पहचान पत्र और यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड भी मान्य होंगे। रविवार को उमरेठ सीट पर उपचुनाव की घोषणा के साथ ही आणंद जिले में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट (आदर्श आचार संहिता) तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।