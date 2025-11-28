कॉमनवेल्थ गेम्स की गुजरात को मेजबानी पर चिंतन शिविर में मना जश्न

गुजरात को कॉमनवेल्थ गेम्स-2030 की मेजबानी मिलने पर वलसाड के धरमपुर स्थित श्रीमद् राजचंद्र आश्रम में आयोजित चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी की उपस्थिति में हर्षोल्लास से स्वागत किया गया।
गुजरात को कॉमनवेल्थ गेम्स-2030 की मेजबानी मिलने पर वलसाड के धरमपुर स्थित श्रीमद् राजचंद्र आश्रम में आयोजित चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी की उपस्थिति में हर्षोल्लास से स्वागत किया गया। सीएम व डिप्टी सीएम के आगमन पर ढोल-नगाड़ों, आतिशबाजी और गाजे-बाजे के साथ स्वागत किया गया। विद्यार्थियों ने आदिवासी नृत्य प्रस्तुत किया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री पटेल ने कहा कि कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी गुजरात को मिली, जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन और दूरदर्शिता का परिणाम है। इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयारियों के कारण यह सफलता मिली है। उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह के प्रयासों की सराहना की, जिनके मार्गदर्शन में भारत को स्पोर्ट्स हब बनाने की दिशा में यह कदम उठाया गया है।
उप मुख्यमंत्री संघवी ने कहा कि यह भारत के लिए गौरव की बात है। कॉमनवेल्थ गेम्स को 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, ऐसे में उसके नेतृत्व का अवसर गुजरात को प्राप्त हुआ, यह गौरवशाली क्षण है। उन्होंने नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पहले किए गए परिश्रम का उल्लेख किया, जिसका फल आज मिला है। उन्होंने खेल विभाग की टीम की सफलता की सराहना की और कहा कि ओलंपिक की मेजबानी के लिए भी प्रयास जारी हैं।
इस अवसर पर सभी ने एक-दूसरे का मुंह मीठा कराया और आतिशबाजी के साथ इस मेजबानी का धूमधाम से जश्न मनाया गया। मंत्रिमंडल के सदस्यों ने गुब्बारे उड़ाकर भारत और गुजरात के विकास का संदेश दिया। इस कार्यक्रम में मुख्य सचिव मनोज कुमार दास और अन्य आईएएस अधिकारी भी उपस्थित थे।
