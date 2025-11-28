Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

कॉमनवेल्थ गेम्स की गुजरात को मेजबानी पर चिंतन शिविर में मना जश्न

गुजरात को कॉमनवेल्थ गेम्स-2030 की मेजबानी मिलने पर वलसाड के धरमपुर स्थित श्रीमद् राजचंद्र आश्रम में आयोजित चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी की उपस्थिति में हर्षोल्लास से स्वागत किया गया।

less than 1 minute read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Pushpendra Rajput

Nov 28, 2025

common wealth

गुजरात को कॉमनवेल्थ गेम्स-2030 की मेजबानी मिलने पर वलसाड के धरमपुर स्थित श्रीमद् राजचंद्र आश्रम में आयोजित चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी की उपस्थिति में हर्षोल्लास से स्वागत किया गया।

गुजरात को कॉमनवेल्थ गेम्स-2030 की मेजबानी मिलने पर वलसाड के धरमपुर स्थित श्रीमद् राजचंद्र आश्रम में आयोजित चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी की उपस्थिति में हर्षोल्लास से स्वागत किया गया। सीएम व डिप्टी सीएम के आगमन पर ढोल-नगाड़ों, आतिशबाजी और गाजे-बाजे के साथ स्वागत किया गया। विद्यार्थियों ने आदिवासी नृत्य प्रस्तुत किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री पटेल ने कहा कि कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी गुजरात को मिली, जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन और दूरदर्शिता का परिणाम है। इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयारियों के कारण यह सफलता मिली है। उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह के प्रयासों की सराहना की, जिनके मार्गदर्शन में भारत को स्पोर्ट्स हब बनाने की दिशा में यह कदम उठाया गया है।

उप मुख्यमंत्री संघवी ने कहा कि यह भारत के लिए गौरव की बात है। कॉमनवेल्थ गेम्स को 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, ऐसे में उसके नेतृत्व का अवसर गुजरात को प्राप्त हुआ, यह गौरवशाली क्षण है। उन्होंने नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पहले किए गए परिश्रम का उल्लेख किया, जिसका फल आज मिला है। उन्होंने खेल विभाग की टीम की सफलता की सराहना की और कहा कि ओलंपिक की मेजबानी के लिए भी प्रयास जारी हैं।

इस अवसर पर सभी ने एक-दूसरे का मुंह मीठा कराया और आतिशबाजी के साथ इस मेजबानी का धूमधाम से जश्न मनाया गया। मंत्रिमंडल के सदस्यों ने गुब्बारे उड़ाकर भारत और गुजरात के विकास का संदेश दिया। इस कार्यक्रम में मुख्य सचिव मनोज कुमार दास और अन्य आईएएस अधिकारी भी उपस्थित थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

28 Nov 2025 09:59 pm

Hindi News / News Bulletin / कॉमनवेल्थ गेम्स की गुजरात को मेजबानी पर चिंतन शिविर में मना जश्न

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

हुस्न और मुनाफे का लालच व्यापारी को पड़ गया भारी…लड़की और कमीशन मिलने के चक्कर में गंवा बैठा 93.61 लाख

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

यात्रियों का मोबाइल चुरा डिजिटल पेमेंट से पैसे ऐंठने वाले गिरोह का पर्दाफाश

Ahmedabad Railway
अहमदाबाद

डिजिटल अरेस्ट: डरा-धमका कर बुजुर्ग से 7 लाख ऐंठे

cyber crime branch
अहमदाबाद

एक तरफा प्रेम: युवती के सामने ही हॉस्पिटल में खुद को लगाई आग, उपचार के दौरान तोड़ा दम

Ahmedabad
अहमदाबाद

प्लॉट के विवाद में महिला को पीटा, एसपी से की शिकायत

rewa hindi news
रीवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.