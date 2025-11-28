कॉमनवेल्थ गेम्स की गुजरात को मेजबानी पर चिंतन शिविर में मना जश्न

उप मुख्यमंत्री संघवी ने कहा कि यह भारत के लिए गौरव की बात है। कॉमनवेल्थ गेम्स को 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, ऐसे में उसके नेतृत्व का अवसर गुजरात को प्राप्त हुआ, यह गौरवशाली क्षण है। उन्होंने नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पहले किए गए परिश्रम का उल्लेख किया, जिसका फल आज मिला है। उन्होंने खेल विभाग की टीम की सफलता की सराहना की और कहा कि ओलंपिक की मेजबानी के लिए भी प्रयास जारी हैं।