मुख्यमंत्री आज करेंगे अंबाजी से जनजातीय गौरव यात्रा का शुभारंभ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से इस वर्ष को जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, जिससे आज की पीढ़ी स्वतंत्रता संग्राम में बिरसा मुंडा के योगदान को समझ सके। यात्रा के दौरान, रथयात्रा जिन गाँवों से गुजरेगी, वहां स्वास्थ्य जांच शिविर, सेवा सेतु, सामूहिक स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसके अलावा भगवान बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित नाटक, चित्रकला, वक्तव्य प्रतियोगिता और फिल्म प्रदर्शन भी होंगे।