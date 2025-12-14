मुख्यमंत्री राहत कोष: 5 वर्षों में कैंसर के 2106 मरीजों को 31 करोड़ की मदद

वर्ष 2021 से 2025 के बीच सीएमआरएफ के तहत कैंसर से जूझ रहे 2,106 मरीजों को 31.55 करोड़ रुपये से अधिक की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। इनमें ब्लड कैंसर और बोन मैरो ट्रांसप्लांट के 450 मरीज शामिल हैं, जबकि अन्य प्रकार के कैंसर से पीड़ित 1,656 मरीजों को भी आर्थिक मदद की गई। यह सहायता इन परिवारों के लिए जीवन बदलने वाली साबित हुई है, क्योंकि उनके लिए महंगे उपचार को कराना संभव नहीं था।