एक साल से बिना बिल्डिंग के खुले में पढ़ रहे बच्चे

चंदला क्षेत्र अंतर्गत कई कंडम हो चुके जर्जर स्कूल भवनों को प्रशासन ने एक वर्ष पहले गिरा दिया था। इनमें प्राथमिक पाठशाला भगौरा, प्राथमिक पाठशाला लूका और प्राथमिक पाठशाला कंचनपुर प्रमुख हैं। लेकिन नए भवनों का निर्माण आज तक शुरू नहीं किया गया है।पाठशाला ग्राम लूका में दूसरी बिल्डिंग न होने के कारण स्कूल को इस वर्ष जुलाई में टपरा बनाकर संचालित किया गया। जब इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं तो प्रशासन ने जल्दबाजी में स्कूल को आंगनबाड़ी केंद्र में संचालित करवा दिया। लेकिन अब स्थिति यह है कि नए भवन का निर्माण न होने से न केवल स्कूल की गतिविधियां प्रभावित हैं बल्कि आंगनबाड़ी की व्यवस्थाएं भी अस्त-व्यस्त हो गई हैं।