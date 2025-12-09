9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

– शहर में लगातार शीत लहर, न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री अब भी सामान्य से 5 डिग्री कम

भोपाल में दिसंबर में तेज सर्दी पड़ रही है। शहर में लगातार चौथे दिन भी शीत लहर का प्रभाव रहा। कड़ाके की सर्दी से लोग बेहाल रहे।

भोपाल

image

Pravin Savarkar

Dec 09, 2025

भोपाल. राजधानी में इन दिनों तेज सर्दी का दौर जारी है। दिसंबर में इस बार कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। शहर में लगातार चौथे दिन शीत लहर का प्रभाव रहा, हांलाकि दिन में धूप खिलने के कारण अधिकतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हुई और दिन में मामूली राहत मिली, लेकिन रात में अब भी सर्दी का दौर बरकरार है।

शहर में मंगलवार को भी मौसम का मिजाज सर्द रहा। सुबह धुंध रही और 8 बजे तक अधिकतम विजिबिलिटी 2500 मीटर रही। दिन में धूप भी खिली। वहीं शाम को फिर मौसम का मिजाज सर्द हो गया। इस दौरान अध्िाकतम तापमान 27 और न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान सोमवार को भी सामान्य से 5 डिग्री कम रहा, ऐसे में शीत लहर की िस्थति रही, वहीं अधिकतम तापमान में रविवार के मुकाबले 1.4 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है।

अभी तीन दिन खास बदलाव नहीं

मौसम विज्ञानी अभिजीत चक्रवर्ती का कहना है कि इस समय भी प्रमुख रूप से हवा का रूख उत्तरी है। अभी मौसम शुष्क बना हुआ है। अगले तीन दिनों तक तापमान में बहुत ज्यादा अंतर आने की संभावना है, मामूली उतार चढ़ाव जारी रहेगा, लेकिन तापमान दस डिग्री के नीचे से रह सकता है। 11 दिसंबर के आसपास से तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है, क्योकि 13 दिसंबर से हिमालय रीजन में एक पश्चिमी विक्षोभ की संभावना है। इसके गुजरने के बाद फिर तापमान में तेजी से गिरावट आने की उम्मीद है।

Published on:

09 Dec 2025 11:25 am

Hindi News / News Bulletin / – शहर में लगातार शीत लहर, न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री अब भी सामान्य से 5 डिग्री कम

