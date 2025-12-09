– शहर में लगातार शीत लहर, न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री अब भी सामान्य से 5 डिग्री कम

मौसम विज्ञानी अभिजीत चक्रवर्ती का कहना है कि इस समय भी प्रमुख रूप से हवा का रूख उत्तरी है। अभी मौसम शुष्क बना हुआ है। अगले तीन दिनों तक तापमान में बहुत ज्यादा अंतर आने की संभावना है, मामूली उतार चढ़ाव जारी रहेगा, लेकिन तापमान दस डिग्री के नीचे से रह सकता है। 11 दिसंबर के आसपास से तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है, क्योकि 13 दिसंबर से हिमालय रीजन में एक पश्चिमी विक्षोभ की संभावना है। इसके गुजरने के बाद फिर तापमान में तेजी से गिरावट आने की उम्मीद है।