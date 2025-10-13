अमाड़ी की सब्जी खाने के बाद बिगड़ी हालत, जिला अस्पताल में उपचार जारी

बताया गया है कि कोसन लाल और रोशन लाल सगे भाई हैं। दोनों के घर एक-दूसरे से सटे हुए हैं। दोनों परिवारों के बीच लंबे समय से घरेलू विवाद चल रहा है। आपसी बोलचाल भी बंद है। घटना वाले दिन सुबह कोसन लाल और उनकी पत्नी इंद्रकला बाई काम पर चले गए थे। घर पर उनकी बेटी रूपाली अकेली थी, जिसने घर की सफाई के बाद चावल, आलू भटे और अमाड़ी की सब्जी बनाई। बाद में वह अपने माता-पिता को टिफिन देकर आई। वही कोसन लाल ने चावल और आलू भटे की सब्जी खाया। जबकि इंद्रकला बाई ने चावल और अमाड़ी की सब्जी खाई। कुछ देर बाद ही उन्हें चक्कर आने और उल्टी की शिकायत होने लगी। इसी दौरान रूपाली को भी घर में खाना खाने के बाद वही लक्षण दिखाई देने लगे। शंका होने पर उसने चूल्हे के पास खोजबीन की, जहां उसे एक संदिग्ध पैकेट मिला। मोहल्ले वालों ने बताया कि वह पैकेट चूहा मार दवा का है। स्थिति बिगडऩे पर पड़ोसियों की मदद से दोनों मां-बेटी को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल खैरलांजी पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।