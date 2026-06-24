यादें आपातकाल की… और मजिस्ट्रेट की मेज पर मारा गया मुक्का



दीपावली से पहले हुए रिहा

आपातकाल में सरकार की अनुमति से ही अखबार में कोई समाचार प्रकाशित होता था। सभाएं और भाषण करना तो दूर, भारत माता की जय का नारा भी इंदिरा गांधी विरोधी माना जाता था। तब ‘इंदिरा ही इंडिया है और इंडिया ही इंदिरा है’, की अवधारणा थोपी जा रही थी। अब यह सब सोचकर रोमांचित होता हूं कि उस भयावह वातावरण के बावजूद राष्ट्रभक्तों ने हर जोखिम में अदम्य साहस का परिचय दिया था। करीब एक घंटे के बाद ही हमें सिटी मजिस्ट्रेट के घर ले जाया गया। शायद, वे घर पर नहीं थे। पुलिसकर्मियों के साथ हम उनके बगीचे में इंतजार करने लगे। शाम की लालिमा अब धुंधलके में तब्दील हो रही थी। तभी बताया गया कि मजिस्ट्रेट साहब आ गए हैं। हमको उनके ऑफिसनुमा कमरे में पेश किया गया। हमें देखते ही मजिस्ट्रेट साहब भाषण देने लगे। वे बोलते रहे, हम सुनते रहे। उनके भाषण का सार था कि तुम जैसे बच्चों के नारे लगाने से क्या इंदिरा गांधी आपातकाल समाप्त कर देगी। उनके भाषण से मैं उद्वेलित हो रहा था। पता नहीं, कहां से किसी हुतात्मा की हुंकार मन में हिलोरे लेने लगी। अंदर का दावा फूट पड़ा। जोश में होश खोते हुए मैं जोर से उनकी मेज पर मुक्का मारते हुए बोला,‘जब आप जैसे बड़े लोग कुछ नहीं करेंगे, तो हम जैसे छोटे बच्चों को ही आगे आना पड़ेगा।’ मेरा यह कहना था कि उनका गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने आव देखा ना ताव और तुरन्त हमें जेल भेजने के आदेश कर दिए। रात के अंधेरे से पहले हम सेवर जेल में थे। बाद में दीपावली पर मुझे रिहा कर दिया गया। आज भी मुझे यह घटना याद आती है, तो चेहरे पर गर्वीली मुस्कान फैल जाती है। आखिर इस निरंकुश शासन का 21 मार्च 1977 को अंत हो गया और हर वर्ग ने राहत की सांस ली। यह घटना आज भी हमें लोकतांत्रिक संस्थाओं, नागरिक अधिकारों और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के प्रति सजग रहने की प्रेरणा देती है।