बीजेपी नेताओं पर सरकारी डॉक्टर से अभद्रता और धमकी का आरोप, राजगढ़ एसपी तक पहुंचा मामला

शिकायत के अनुसार डॉ. देशवाली ट्रॉमा सेंटर और ओटी कॉम्प्लेक्स में मरीजों के उपचार में व्यस्त थे। इसी दौरान कुछ लोग उनसे एक मरीज को लेकर चर्चा करने पहुंचे। डॉक्टर का आरोप है कि बातचीत के दौरान विवाद बढ़ गया और बाद में संबंधित लोग ओटी कॉम्प्लेक्स तक पहुंच गए, जहां अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया और उन्हें धमकियां दी गईं। शिकायत में यह भी उल्लेख है कि इस दौरान अस्पताल में मौजूद मरीजों और उनके परिजनों में भय और अफरा-तफरी का माहौल बन गया। डॉ. देशवाली ने पूरे मामले में एफआइआर दर्ज कर कार्रवाई और जिला अस्पताल के संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग की है। उनका कहना है कि वे लोग चाह रहे थे कि अस्पताल परिसर में ही उनका इलाज हम कर दें, लेकिन मैंने इनकार किया तो ऐसी स्थिति बन गई।