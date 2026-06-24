‘जेल से आ गए, अब तुझे मांरेंगे’,धमकी से डरकर बच्चों के साथ टंकी पर चढ़े दंपति, राजगढ़ कलेक्ट्रेट के पास हंगामा

जानकारी के अनुसार सालरी निवासी व्यक्ति ने कलेक्टर को आवेदन देकर पूर्व में जानलेवा हमले के आरोपियों से अपनी जान को खतरा बताया। आरोप है कि हत्या के प्रयास के मामले में जेल जा चुके आरोपी जमानत पर रिहा होने के बाद लगातार उसे धमका रहे हैं और खेत पर जाने से भी रोक रहे हैं। बालचंद गुर्जर ने कलेक्टर को दिए आवेदन में कहा कि कुछ समय पूर्व गांव के ही ऊंकारलाल पिता बाबूलाल, हेमराज पिता ऊंकारलाल और नारायण सिंह पिता बाबूलाल ने उस पर कुल्हाड़ी से हमला किया था। हमले में उसके हाथ में गंभीर चोट आई थी और उसका हाथ कट गया था। शरीर के अन्य हिस्सों में भी चोटें आई थीं। मामले में भोजपुर थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की थी। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी अब जेल से बाहर आने के बाद उसे दोबारा जान से मारने की धमकी दे रहे हैं।