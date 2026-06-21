राजगढ़ में एसपी की बड़ी कार्रवाई, भर्ती घोटाले और चोरी मामले में दो आरक्षक बर्खास्त

रिपोर्ट- राजेश विश्वकर्मा

Rajgarh SP Amit Tolani Action: मध्यप्रदेश के राजगढ़ में एसपी अमित सुरेश तोलानी ने पुलिस विभाग में अनुशासन और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए बड़ी कार्रवाई की है। एसपी ने दो आरक्षकों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। दोनों मामलों में विभागीय जांच के दौरान आरोप प्रमाणित पाए गए। एक आरक्षक ने कथित तौर पर सॉल्वर बैठाकर पुलिस भर्ती परीक्षा पास की थी, जबकि दूसरा चोरी के वाहन प्रकरण में आरोपी पाया गया। लंबे समय तक चली जांच और उसमें पुष्टि होने के बाद यह कार्रवाई की गई है। पहले उक्त आरक्षकों को लाइन हाजिर किया गया था। इसके बाद विस्तृत जांच हुई तो आरोप सिद्ध हो गए, इसके बाद उन्हें सेवा से बर्खास्त किया गया है।