राजगढ़ में विचित्र चोरी, दो घरों से ज्वैलरी तो तीसरे से बकरियां ले उड़े चोर, ग्रामीणों में मची दहशत

Jewelry-Cash theft case- मध्य प्रदेश के ब्यावरा क्षेत्र के कांसौरकला गांव में आधा दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने शनिवार- रविवार की दरमियानी रात को चोरों ने छह घरों पर धाबा बोल दिया। गांव में करीब डेढ़ से साढ़े 3 बजे के बीच सिलसिलेवार हुर्ईं इन घटनाओं में बदमाश तीनों घरों में से लाखों रुपए की ज्वैलरी, नकदी और बकरियां चुराकर ले गए। बदमाश सभी मकानों में पीछे से नसैनी लगाकर दाखिल हुए। घटना के बाद से ग्रामीण अपने घर व परिवार की सुरक्षा को लेकर दहशत में हैं। सूचना पर पहुंचे टीआइ सहित फोर्स ने तीनों घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच में लिए हैं।