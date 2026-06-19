प्रयागराज-उधना स्पेशल ट्रेन का AC बंद, भड़के यात्रियों ने ब्यावरा स्टेशन पर मचाया हंगामा

ट्रेन में सवार यात्रियों के अनुसार, शिवपुरी के पास उन्होंने इसकी शिकायत दर्ज कराई तो अगले स्टॉपेज पर एसी ठीक करने का आश्वासन मिला। इसके बाद ट्रेन गुना स्टेशन पहुंची तो वहां एसी ठीक करने वाला मैकेनिक नहीं होने से ट्रेन को किसी ने अटैंड नहीं किया। इसके बाद रुठियाई स्टेशन पर भी मैकेनिक नहीं होने से गाड़ी को अगले पड़ाव मक्सी के लिए रवाना किया था। ऐसे में भीषण गर्मी के बाद एसी कोच में सवार कई यात्रियों का दम घुटने जैसी स्थिति बनने से यात्री भड़क गए। तभी उक्त ट्रेन को ब्यावरा स्टेशन के दो नंबर प्लेटफॉर्म पर क्रॉसिंग के लिए रोका गया था। गाड़ी खड़ी देखकर यात्री और ज्यादा भड़क गए और हंगामा कर दिया।