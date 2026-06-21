एमपी के मंत्री की राजगढ़ में बिगड़ी तबीयत, तेज हवा से टेंट उखड़ने से मची अफरातफरी

Narayan Singh Panwar - 21 जून को अतंरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पूरे प्रदेश में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। यहां राज्य के मंत्री, विधायक, सांसद व अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ आमजन भी योगासनों का अभ्यास कर रहे हैं। सीएम डॉ मोहन यादव ने जबलपुर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने बैतूल में योगाभ्यास किया। योग दिवस पर राजगढ़ में कार्यक्रम के दौरान मंत्री नारायण सिंह पंवार की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें तुरंत मंच के पीछे बैठा दिया गया। इधर योगाभ्यास समाप्त होने के बाद तेज हवा से टेंट भी गिर गया जिससे कुछ देर के लिए अफरातफरी मच गई।