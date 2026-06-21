21 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजगढ़

एमपी के मंत्री की राजगढ़ में बिगड़ी तबीयत, तेज हवा से टेंट उखड़ने से मची अफरातफरी

Minister Narayan Singh Panwar falls ill in Rajgarh- राजगढ़ में योग कार्यक्रम में मंत्री नारायण सिंह पंवार हुए बीमार, उन्हें तुरंत मंच के पीछे बैठाया, तेज हवा से टेंट भी गिर गया

2 min read
Google source verification

राजगढ़

image

deepak deewan

Jun 21, 2026

Minister Narayan Singh Panwar falls ill during a yoga event in Rajgarh

Minister Narayan Singh Panwar falls ill during a yoga event in Rajgarh

Narayan Singh Panwar - 21 जून को अतंरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पूरे प्रदेश में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। यहां राज्य के मंत्री, विधायक, सांसद व अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ आमजन भी योगासनों का अभ्यास कर रहे हैं। सीएम डॉ मोहन यादव ने जबलपुर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने बैतूल में योगाभ्यास किया। योग दिवस पर राजगढ़ में कार्यक्रम के दौरान मंत्री नारायण सिंह पंवार की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें तुरंत मंच के पीछे बैठा दिया गया। इधर योगाभ्यास समाप्त होने के बाद तेज हवा से टेंट भी गिर गया जिससे कुछ देर के लिए अफरातफरी मच गई।

राजगढ़ में योग दिवस का कार्यक्रम स्टेडियम ग्राउंड में रखा गया था। जिलास्तरीय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंत्री नारायणसिंह पंवार थे। योगाभ्यास करते समय उनकी तबियत बिगड़ गई। बीच कार्यक्रम में मंत्री नारायणसिंह पंवार को उठाना पड़ा। उन्हें सहारा देकर मंच के पीछे बैठा दिया गया।

बीमार होने के बावजूद न केवल कार्यक्रम में शामिल हुए बल्कि योगासन भी किया

बताया जा रहा है कि मंत्री नारायणसिंह पंवार को टाइफाइड है। बीमार होने के बावजूद वे न केवल कार्यक्रम में शामिल हुए बल्कि योगासन भी किया। इसी वजह से बुखार से पीड़ित मंत्री नारायण सिंह पंवार की तबीयत बिगड़ गई। उन्होंने अपने स्टाफ को यह बात बताई जिसके बाद मंत्री पंवार को मंच के पीछे बैठाया।

कार्यक्रम समाप्त होने के बाद अचानक तेज हवा चलने लगी। इससे कार्यक्रम के लिए लगा टेंट गिर गया। कुछ देर के लिए अफरातफरी से मच गई।

प्रदेश के सभी मंडलों पर भाजपा करा रही सामूहिक योग

इंटरनेशनल योग दिवस और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पर प्रदेश के सभी मंडलों में भाजपा द्वारा सामूहिक योग का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा अलग- अलग मंडलों में पार्टी के कार्यकर्ताओँ और स्थानीय लोगों के साथ सामूहिक योग के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जबलपुर की संस्कारधानी में आयोजित योग महाकुंभ में देश की राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु, राज्यपाल मंगुभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सहित हजारों लोगों ने योगाभ्यास किया। कार्यक्रम की शुरुआत आर्मी बैंड की धुन पर राष्ट्रगान से हुई। राष्ट्रपति और राज्यपाल का शॉल एवं योग मुद्रा वाले स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। इसके बाद राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उपस्थित जनसमूह ने 30 मिनट के फिटनेस प्रोटोकॉल के तहत ताड़ासन, पादहस्तासन, भद्रासन, मकरासन, भुजंगासन, उत्तानपादासन, पवनमुक्तासन और शवासन का अभ्यास किया। साथ ही कपालभाति, अनुलोम-विलोम और शीतली प्राणायाम का भी अभ्यास किया।

“डिप्रेशन में आ गई ऑफिसर की बेटी, कम कर दिया था खाना” इंदौर में ही थे पिता पर बचा नहीं सके

ये भी पढ़ें
Officer daughter Avantika falls into depression in Indore

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

21 Jun 2026 01:34 pm

Published on:

21 Jun 2026 01:03 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rajgarh / एमपी के मंत्री की राजगढ़ में बिगड़ी तबीयत, तेज हवा से टेंट उखड़ने से मची अफरातफरी

बड़ी खबरें

View All

राजगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजगढ़ में भाजयुमो प्रदेशाध्यक्ष के स्वागत में लगा मंच टूटा, जमीन पर गिरे नेता

bjym president stage collapse shyam taylor rajgarh visit bjp leader money stolen
राजगढ़

प्रयागराज-उधना स्पेशल ट्रेन का AC बंद, भड़के यात्रियों ने ब्यावरा स्टेशन पर मचाया हंगामा

Prayagraj-Udhna special train AC failure Passengers created ruckus Biaora Station
राजगढ़

‘दाल-बाटी’ खाने के 6 मिनट बाद काल के गाल में समा गईं सास-बहु, राजगढ़ में उजड़ा हंसता-खेलता परिवार

Rajgarh Well Collapse: मां-बेटी जैसा था दोनों का रिश्ता (Photo Source - Patrika)
राजगढ़

राजगढ़ में घर के सेफ्टी टैंक में थी बेटी की लाश, फंदे पर मिली मां, अकेला रोता मिला 10 माह का मासूम

2 Died In Rajgarh
राजगढ़

Well Collapse: कांग्रेस नेता की मां-पत्नी की मौत, राजगढ़ में कुएं की मिट्टी धंसने से दबने से हादसा

rajgarh well
राजगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.