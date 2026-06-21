राजगढ़ के रामदेवजी मंदिर में चोरी, भगवान के मुकुट के साथ दानपत्र से रुपये और प्रसादी भी चुरा ले गए चोर

चोरी के मामलों में पुलिस राशि हमेशा से कम लिखती आई है, ताकि रिकवरी कम करना पड़े। इस मामले में भी यही हुआ। भगवान के मंदिर में हुई चोरी को भी पुलिस ने कम बताया। मंदिर में करीब ढाई लाख रुपए (एक लाख 80 हजार की चांदी, 10 हजार के कलश और, 20 हजार नगदी, 1000 का घी और 1000 की प्रसाद सहित अन्य और कुल ढाई लाख रुपए) का सामान चोरी हुआ है। लेकिन एफआइआर में पुलिस ने महज 80 हजार रुपए का कुल सामान चोरी होना बताया है। अमूमन सभी मामलों में पुलिस ऐसा ही करती है। जिसके तहत चोरी जाने वाले मशरूका की राशि कम लिखती है।