’15 लाख दो, नहीं तो अंजाम भुगतो’, राजगढ़ में विधवा ने की दूसरी शादी, पूर्व ससुराल वालों ने छोड़ा धमकी भरा पत्र

विधवा पुनर्विवाह भारतीय समाज में महिला के सम्मान, स्वाभिमान और उसके पुनः जीवन निर्माण के अधिकार का प्रतीक है। ऐसे कदम को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, न कि उनके विरोध में भय, धमकी और तथाकथित "झगड़ा" जैसी कुप्रथाओं का सहारा लिया जाना चाहिए। किसी महिला से धन की मांग करना, धमकी भरे पत्र भेजना अथवा सामाजिक दबाव बनाना न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि मानवीय मूल्यों के भी विरुद्ध है। ऐसी कुरीतियों को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई होना आवश्यक है, ताकि समाज में समानता, न्याय और सम्मान की भावना मजबूत हो सके। -अरुण सातालकार, डायरेक्टर, अंहिसा वेलफेयर सोसायटी, राजगढ़