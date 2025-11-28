डॉक्टर ने बताया कि लैपटॉप या कंप्यूटर पर काम करने का क्या है तरीका, अपनाएंगे तो नहीं होगा NeckPain

कभी-कभी ऐसा होता है कि अचानक मुड़ते या फिर कुछ उठाते ही दर्द होने लगता है। ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? इस पर डॉ. कौशलकांत मिश्रा का कहना है कि जिस अवस्था में व्यक्ति है, उसे उसी अवस्था में रहना चाहिए। कुछ घंटे बिना हिले-डुले रहने से आराम मिल सकता है। साथ ही घर में यदि कोई पेन किलर हो तो उसका सेवन भी किया जा सकता है। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट तौर पर किडनी की समस्या वाले लोगों को पेन किलर से बचने को कहा। डॉक्टर मिश्रा का कहना है कि समय-समय पर विटामिन D और B12 की जांच करानी चाहिए और यदि शरीर में इनकी कमी है, तो उन्हें दूर करने के लिए दवाएं लेनी चाहिए।