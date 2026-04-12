रात में अंधेरे का राज… रोड लाइन बंद, लोग परेशान

बाड़मेर जिला मुख्यालय है। 2 लाख से अधिक आबादी यहां निवास करती है। बड़ा बाजार होने पर यहां हर जरूरत के समान मिलता है। इस पर सुबह से देर रात तक शहर वह गांव के लोगों का आना-जाना रहता है। लेकिन शहर की रोड लाइट व्यवस्था अच्छी नहीं है। कई जगह रोड लाइट बंद वह खराब है। इससे रात्रि के अंधेरे में आने जाने को लेकर लोगों को परेशानी होती है। ऐसे में शहर की सौंदर्य करण के साथ बेहतर सुविधा को लेकर रोड लाइट व्यवस्था सुधार की सख्त जरूरत है।