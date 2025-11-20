नहर में फिर मिला शव, मृतक की पहचान नहीं

patrika file photo
रामगढ़ नहरी क्षेत्र में अज्ञात शव मिलने का सिलसिला थम नहीं रहा है। जानकारी के अनुसार कालरा माइनर हेड 14 आरडी के पास एक और अज्ञात शव मिलने से क्षेत्र में फिर चिंताएं बढ़ गईं।
पुलिस को सूचना मिली कि नहर में एक शव बहता नजर आया है।सूचना पर हेड कांस्टेबल हुकमाराम मय जाब्ते के मौके पर पहुंचे। टीम ने शव को नहर से बाहर निकलवाया। बताया गया कि यह शव लगभग 15 दिन पुराना है और पूरी तरह सड़ी-गली अवस्था में होने से पहचान संभव नहीं हो पाई।
चिकित्सकीय टीम के अनुसार मृत व्यक्ति की अनुमानित आयु 35 से 40 वर्ष के बीच है। हेड कांस्टेबल हुकमाराम ने बताया कि हालत को देखते हुए मौके पर पोस्टमार्टम की कार्यवाही संपन्न की गई और बाद में अंतिम संस्कार करवाया गया। इस घटना के बाद स्थानीय लोग नहर क्षेत्र में लगातार मिल रहे शवों को लेकर आशंकित हैं।
