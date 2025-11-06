Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

हाइवे पर जानलेवा अव्यवस्था: बीएनसी से चौहटन चौराहे तक खतरा ही खतरा

सडक़ सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों को लेकर राजस्थान पत्रिका टीम ने बीएनसी सर्कल से सिणधरी चौराहा होते हुए चौहटन चौराहे और वापस सिणधरी सर्कल तक हाइवे और उसके किनारे बनी सर्विस लेन की पड़ताल की।

2 min read
Google source verification

बाड़मेर

image

Yogendra Kumar Sen

Nov 06, 2025

प्रदेश में पिछले दिनों हुए सडक़ हादसों के कई लोगों की जान चली गई। सडक़ सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों को लेकर राजस्थान पत्रिका टीम ने बीएनसी सर्कल से सिणधरी चौराहा होते हुए चौहटन चौराहे और वापस सिणधरी सर्कल तक हाइवे और उसके किनारे बनी सर्विस लेन की पड़ताल की। करीब आठ किलोमीटर की इस यात्रा में सडक़ सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों को लेकर हालात चौंकाने वाले थे। नियमों की अनदेखी ऐसी कि हर मोड़, हर कट पर खतरा मुंह बाए खड़ा। सडक़ सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन और जिम्मेदार एजेंसियों की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते दिखाई दिए।

सर्विस रोड पर कब्जा, सडक़ आधी रह गई

बीएनसी से जैसे ही आगे बढ़े, सर्विस रोड एक तरफ वाहनों से पूरी तरह भरी मिली। कारें, डंपर, जेसिबी, बड़ी क्रेन और पिकअप ऐसे खड़े जैसे यहां स्थायी पार्किंग हो। यहां तक कि सदर थाने की बाउंड्री के बाहर भी मिट्टी से भरा डंपर खड़ा मिला। राहगीरों के लिए जगह बची ही नहीं। बाइक बीच से निकालने पर जान आफत में आ जाए। सदर थाना बाउंड्री के बाहर ही खड़ा डंपर, यातायात प्रवाह आधा रोका हुआ।

उल्टी दिशा में रफ्तार, सामने से आती कार और बाइक

पूरे रास्ते सामने से उल्टी दिशा में बाइक, स्कूटी ही नहीं, कई कार तक रफ्तार से आती मिलीं। किसी ने हॉर्न दिया, किसी ने सिर झटक दिया, पर नियम का पालन किसी ने नहीं किया। यह व्यवस्था शहर के बीचों-बीच हाइवे पर चल रही है। उल्टी दिशा में आते वाहनों के कारण एक चूक और सीधी टक्कर तय है।

सडक़ उखड़ी, गड्ढे में पानी, दुपहिया फंसते रहे

चार जगह सडक़ उखड़ी मिली। एक स्थान पर बड़ा गड्ढा पानी से भरा था, दुपहिया चालकों को पैर टिकाकर बाइक संभालनी पड़ी। यह स्थिति हादसों को न्योता दे रही है। पानी से भरे गड्ढे में दुपहिया फंसते हुए नजर आए। थोड़ी सी चूक और गंभीर दुर्घटना हो सकती है।

हाइवे पर भारी वाहन ऐसे खड़े जैसे निजी आंगन

सर्विस लेन और हाइवे पर भी भारी वाहन यूं ही खड़े हैं जैसे अपने घर की पार्किंग हो। डंपर, ट्रक, लोडिंग वाहन जगह-जगह खड़े नजर आए। इससे एक तरफ सडक़ सिकुड़ गयी और वाहनों को तेजी में पासिंग लेने पर जोखिम बढ़ गया। टायर बदलना हो या सवारियां उतारनी हों नियम कोई नहीं। चालक का फैसला ही सडक़ का कानून बन गया है। चौहटन चौराहे की तरफ सर्विस रोड पर जेसीबी और बड़ी क्रेनों की कतार लगी मिली। यहां से पैदल चलना तक मुश्किल।

मंडी के सामने बना कट खतरनाक

मंडी से निकलने वाले वाहन सीधे उल्टी दिशा में चौहटन चौराहे की तरफ मुड़ते दिखे। उधर से आने वाले ट्रक व बसें मंडी से सीधे सर्विस लेन को क्रॉस कर उल्टी दिशा में हाइवे पर आने से आमने-सामने की भिड़ंत हो सकती है। यह लापरवाही किसी भी समय बड़ा हादसा करा सकता है। ऐसे वाहन चालक मौत को खुला निमंत्रण दे रहे हैं।

लाइव पड़ताल में सामने आए मुख्य खतरे

  • सर्विस रोड पार्किंग जोन में तब्दील
  • उल्टी दिशा में वाहन संचालन
  • सडक़ उखड़ी, गड्ढों में पानी
  • हाइवे पर बस-ट्रक मनमाने ढंग से खड़े
  • मंडी कट से उल्टी दिशा में भारी वाहन
  • ट्रैफिक प्रबंधन पूरी तरह अनुपस्थित
  • प्रभावी कार्यवाही करेंगेपुलिस व प्रशासन संयुक्त रूप से सख्ती बरत रहा है, आज सुबह व शाम को कार्यवाही की गई है, सर्विस रोड, प्रमुख चौराहों विशेष अभियान चलाकर यातायात को व्यवस्थित किया जाएगा। इसके प्रशासन, पुलिस, नगर परिषद, पीडब्ल्यूडी, एनएच समेत सम्पूर्ण विभाग संयुक्त काम करेंगे। जिला कलक्टर ने भी आज आदेश जारी किए गए है।
  • नरेंद्र सिंह मीना, एसपी, बाड़मेर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

06 Nov 2025 09:15 pm

Hindi News / News Bulletin / हाइवे पर जानलेवा अव्यवस्था: बीएनसी से चौहटन चौराहे तक खतरा ही खतरा

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

सीमावर्ती गांव, ग्रामीणों ने देश की सुरक्षा में निभाई अहम भूमिका : संघवी

Sanghvi
अहमदाबाद

Ahmedabad: आइआइएम-ए तैयार करेगा एआई के जानकार प्रबंधकों की फौज

IIMA
अहमदाबाद

रिटायर्ड प्रोफेसर के घर हुई 32 लाख की चोरी का खुलासा…दाई का बेटा ही निकला चोर, पहले दिया पार्टी फिर चोरी की रकम से खेला जूआ

Up news, gorakhpur police
गोरखपुर

अहमदाबाद मनपा को बजट में सफाई, सड़क, पानी, स्वास्थ्य सेवाओं पर जोर देने का सुझाव

अहमदाबाद

पोकरण अस्पताल में 95 पद रिक्त, सर्दी में बढ़ी मरीजों की परेशानी

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.