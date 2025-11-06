हाइवे पर जानलेवा अव्यवस्था: बीएनसी से चौहटन चौराहे तक खतरा ही खतरा

प्रदेश में पिछले दिनों हुए सडक़ हादसों के कई लोगों की जान चली गई। सडक़ सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों को लेकर राजस्थान पत्रिका टीम ने बीएनसी सर्कल से सिणधरी चौराहा होते हुए चौहटन चौराहे और वापस सिणधरी सर्कल तक हाइवे और उसके किनारे बनी सर्विस लेन की पड़ताल की। करीब आठ किलोमीटर की इस यात्रा में सडक़ सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों को लेकर हालात चौंकाने वाले थे। नियमों की अनदेखी ऐसी कि हर मोड़, हर कट पर खतरा मुंह बाए खड़ा। सडक़ सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन और जिम्मेदार एजेंसियों की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते दिखाई दिए।