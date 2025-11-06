हाइवे पर जानलेवा अव्यवस्था: बीएनसी से चौहटन चौराहे तक खतरा ही खतरा

प्रदेश में पिछले दिनों हुए सडक़ हादसों के कई लोगों की जान चली गई। सडक़ सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों को लेकर राजस्थान पत्रिका टीम ने बीएनसी सर्कल से सिणधरी चौराहा होते हुए चौहटन चौराहे और वापस सिणधरी सर्कल तक हाइवे और उसके किनारे बनी सर्विस लेन की पड़ताल की। करीब आठ किलोमीटर की इस यात्रा में सडक़ सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों को लेकर हालात चौंकाने वाले थे। नियमों की अनदेखी ऐसी कि हर मोड़, हर कट पर खतरा मुंह बाए खड़ा। सडक़ सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन और जिम्मेदार एजेंसियों की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते दिखाई दिए।
बीएनसी से जैसे ही आगे बढ़े, सर्विस रोड एक तरफ वाहनों से पूरी तरह भरी मिली। कारें, डंपर, जेसिबी, बड़ी क्रेन और पिकअप ऐसे खड़े जैसे यहां स्थायी पार्किंग हो। यहां तक कि सदर थाने की बाउंड्री के बाहर भी मिट्टी से भरा डंपर खड़ा मिला। राहगीरों के लिए जगह बची ही नहीं। बाइक बीच से निकालने पर जान आफत में आ जाए। सदर थाना बाउंड्री के बाहर ही खड़ा डंपर, यातायात प्रवाह आधा रोका हुआ।
पूरे रास्ते सामने से उल्टी दिशा में बाइक, स्कूटी ही नहीं, कई कार तक रफ्तार से आती मिलीं। किसी ने हॉर्न दिया, किसी ने सिर झटक दिया, पर नियम का पालन किसी ने नहीं किया। यह व्यवस्था शहर के बीचों-बीच हाइवे पर चल रही है। उल्टी दिशा में आते वाहनों के कारण एक चूक और सीधी टक्कर तय है।
चार जगह सडक़ उखड़ी मिली। एक स्थान पर बड़ा गड्ढा पानी से भरा था, दुपहिया चालकों को पैर टिकाकर बाइक संभालनी पड़ी। यह स्थिति हादसों को न्योता दे रही है। पानी से भरे गड्ढे में दुपहिया फंसते हुए नजर आए। थोड़ी सी चूक और गंभीर दुर्घटना हो सकती है।
सर्विस लेन और हाइवे पर भी भारी वाहन यूं ही खड़े हैं जैसे अपने घर की पार्किंग हो। डंपर, ट्रक, लोडिंग वाहन जगह-जगह खड़े नजर आए। इससे एक तरफ सडक़ सिकुड़ गयी और वाहनों को तेजी में पासिंग लेने पर जोखिम बढ़ गया। टायर बदलना हो या सवारियां उतारनी हों नियम कोई नहीं। चालक का फैसला ही सडक़ का कानून बन गया है। चौहटन चौराहे की तरफ सर्विस रोड पर जेसीबी और बड़ी क्रेनों की कतार लगी मिली। यहां से पैदल चलना तक मुश्किल।
मंडी से निकलने वाले वाहन सीधे उल्टी दिशा में चौहटन चौराहे की तरफ मुड़ते दिखे। उधर से आने वाले ट्रक व बसें मंडी से सीधे सर्विस लेन को क्रॉस कर उल्टी दिशा में हाइवे पर आने से आमने-सामने की भिड़ंत हो सकती है। यह लापरवाही किसी भी समय बड़ा हादसा करा सकता है। ऐसे वाहन चालक मौत को खुला निमंत्रण दे रहे हैं।
बड़ी खबरेंView All
समाचार
ट्रेंडिंग