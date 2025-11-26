Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

नरसिंहपुर में अजाक्स के प्रांतीय अध्यक्ष पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने मांग

statement made by Ajax provincial president Santosh Vermaनरसिंहपुर. जिले में ब्राह्मण समाज को लेकर अजाक्स के प्रांतीय अध्यक्ष संतोष वर्मा द्वारा दिए गए बयान की तीखी निंदा हो रही है। मंगलवार को सर्व ब्राह्मण सभा ने एसपी कार्यालय जाकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया। जिसमें मांग की गई है कि वर्मा के खिलाफ आइएएस [&hellip;]

2 min read
Google source verification

नरसिंहपुर

image

Prakash Choubey

Nov 26, 2025

सर्व ब्राह्मण सभा बयान पर विरोध जताते हुए ज्ञापन देने पहुंचे।

statement made by Ajax provincial president Santosh Vermaनरसिंहपुर. जिले में ब्राह्मण समाज को लेकर अजाक्स के प्रांतीय अध्यक्ष संतोष वर्मा द्वारा दिए गए बयान की तीखी निंदा हो रही है। मंगलवार को सर्व ब्राह्मण सभा ने एसपी कार्यालय जाकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया। जिसमें मांग की गई है कि वर्मा के खिलाफ आइएएस सेवा आचरण नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाए साथ ही पुलिस मामले में आपराधिक प्रकरण दर्ज करे।
सर्व ब्राह्मण सभा के पदाधिकारी-सदस्य मंगलवार की दोपहर एसपी कार्यालय पहुंचे। यहां ज्ञापन देते हुए बताया कि अजाक्स के नवनिर्वाचित प्रांतीय अध्यक्ष आइएएस संतोष वर्मा ने प्रांतीय सम्मेलन में मंच से ब्राह्मण समाज की बहन बेटियों और बहुओं के खिलाफ दूषित मानसिकता से भरा बयान दिया है। जिससे हम सब बहुत आहत है इससे हमारी धार्मिक और निजी भवनाएं आहत हुई है। बयान देने वाले वर्मा पर पुलिस में आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए। एक आइएएस होते हुए भी इस तरह का जातिगत कुत्सित और दूषित मानसिकता से भरा बयान देना निदंनीय है। यह बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल है और इसका विरोध हो रहा है। इसलिए उन पर आइएएस आचरण और सेवा नियमों के तहत शासन द्वारा पद से विमुक्त करने की कार्रवाई की जाए।
समाज के लोगों में बढ़ रहा असंतोष
अजाक्स प्रांतीय अध्यक्ष संतोष वर्मा के बयान को लेकर जिले के ब्राह्मण समाज में विरोध बढ़ रहा है। हर कोई उक्त बयान को बेहद आपत्तिजनक बता रहा है और ऐसे बयान देने वाले पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहा है। नरसिंहपुर के बाद करेली, बरमान, गाडरवारा, तेंदूखेड़ा, गोटेगांव में भी समाज के लोग ज्ञापन, प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। जिससे दोबारा फिर कोई इस तरह की शर्मनाक बयानबाजी न कर सके। लोगों का कहना है कि प्रांतीय अध्यक्ष का बयान उसकी घृणित मानसिकता का प्रमाण है, ऐसे लोग समाज में गंदा माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि बयान देने वाले प्रांतीय अध्यक्ष के खिलाफ शासन-प्रशासन कड़ी कार्रवाई नहीं करता तो समाज के लोग एकजुट होकर आवाज बुलंद करेंगे।

ब्राह्मण समाज का ज्ञापन और प्रतीकात्मक पुतला दहन आज

ब्राह्मण समाज के प्रति दिए गए अपमानजनक बयान के विरोध में बुधवार को करेली और बरमान क्षेत्र में समाज के विभिन्न संगठनों द्वारा विरोध कार्यक्रम आयोजित किए जाने की जानकारी सामने आई है।जानकारी के अनुसार सर्व ब्राह्मण समाज सभा, महिला सर्व ब्राह्मण समाज सभा, भगवान परशुराम सेना और भगवान परशुराम वाहिनी से जुड़े लोगों ने बताया कि आज शाम 4:30 बजे करेली थाने में ज्ञापन सौंपा जाएगा। समाज की महिलाओं एवं युवतियों द्वारा यह ज्ञापन रिटायर्ड आईएएस संतोष वर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दिया जाएगा।इसी विषय पर करेली क्षेत्र में भगवान परशुराम सेना के नवयुवकों द्वारा बरमान चौराहे पर संतोष वर्मा का प्रतीकात्मक पुतला दहन किए जाने की सूचना भी है।इधर बरमान में सर्व ब्राह्मण सभा के आव्हान पर समाज के लोग शाम 4:30 बजे रेवा बाजार मेन रोड पर एकत्र होकर चौकी प्रभारी और थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपेंगे। समाज का कहना है कि यह कार्यक्रम कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध और समाज के सम्मान से जुड़े मुद्दे को लेकर आयोजित किया जा रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

26 Nov 2025 01:33 pm

Hindi News / News Bulletin / नरसिंहपुर में अजाक्स के प्रांतीय अध्यक्ष पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने मांग

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

Laden Gang: राजस्थान पुलिस की लादेन गैंग पर बड़ी कार्रवाई: 17 बदमाश गिरफ्तार, वाहन पर लगा था MLA स्टिकर

laden gang car
अलवर

10 लाख की खरीदी और भुगतान जीरो… तोमर ब्रदर्स के खिलाफ एक और FIR दर्ज

tomar brothers
रायपुर

VIT यूनिवर्सिटी में आगजनी और हंगामा, अब भी धूं-धूंकर जल रही बस

VIT University
सीहोर

नरसिंहपुर जिले में एक दिसंबर से शुरू होगी धान की खरीद, केंद्र निर्धारित

समाचार

Rajasthan Patwari Result 2025: पटवारी रिजल्ट का काउंटडाउन शुरू, जानें कब जारी होगा परिणाम, बोर्ड ने दी ये तारीख

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.