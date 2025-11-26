नरसिंहपुर में अजाक्स के प्रांतीय अध्यक्ष पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने मांग

statement made by Ajax provincial president Santosh Vermaनरसिंहपुर. जिले में ब्राह्मण समाज को लेकर अजाक्स के प्रांतीय अध्यक्ष संतोष वर्मा द्वारा दिए गए बयान की तीखी निंदा हो रही है। मंगलवार को सर्व ब्राह्मण सभा ने एसपी कार्यालय जाकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया। जिसमें मांग की गई है कि वर्मा के खिलाफ आइएएस सेवा आचरण नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाए साथ ही पुलिस मामले में आपराधिक प्रकरण दर्ज करे।

सर्व ब्राह्मण सभा के पदाधिकारी-सदस्य मंगलवार की दोपहर एसपी कार्यालय पहुंचे। यहां ज्ञापन देते हुए बताया कि अजाक्स के नवनिर्वाचित प्रांतीय अध्यक्ष आइएएस संतोष वर्मा ने प्रांतीय सम्मेलन में मंच से ब्राह्मण समाज की बहन बेटियों और बहुओं के खिलाफ दूषित मानसिकता से भरा बयान दिया है। जिससे हम सब बहुत आहत है इससे हमारी धार्मिक और निजी भवनाएं आहत हुई है। बयान देने वाले वर्मा पर पुलिस में आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए। एक आइएएस होते हुए भी इस तरह का जातिगत कुत्सित और दूषित मानसिकता से भरा बयान देना निदंनीय है। यह बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल है और इसका विरोध हो रहा है। इसलिए उन पर आइएएस आचरण और सेवा नियमों के तहत शासन द्वारा पद से विमुक्त करने की कार्रवाई की जाए।

समाज के लोगों में बढ़ रहा असंतोष

अजाक्स प्रांतीय अध्यक्ष संतोष वर्मा के बयान को लेकर जिले के ब्राह्मण समाज में विरोध बढ़ रहा है। हर कोई उक्त बयान को बेहद आपत्तिजनक बता रहा है और ऐसे बयान देने वाले पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहा है। नरसिंहपुर के बाद करेली, बरमान, गाडरवारा, तेंदूखेड़ा, गोटेगांव में भी समाज के लोग ज्ञापन, प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। जिससे दोबारा फिर कोई इस तरह की शर्मनाक बयानबाजी न कर सके। लोगों का कहना है कि प्रांतीय अध्यक्ष का बयान उसकी घृणित मानसिकता का प्रमाण है, ऐसे लोग समाज में गंदा माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि बयान देने वाले प्रांतीय अध्यक्ष के खिलाफ शासन-प्रशासन कड़ी कार्रवाई नहीं करता तो समाज के लोग एकजुट होकर आवाज बुलंद करेंगे।