Jaipur SMS Fire

गुजरातभर में विकास सप्ताह का आज से होगा आगाज

गुजरातभर में मंगलवार से विकास सप्ताह प्रारंभ होगा, जिसमें भारत विकास प्रतिज्ञा, योजनाओं की प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे।

2 min read

अहमदाबाद

image

Pushpendra Rajput

Oct 06, 2025

Rishikesh patel

राज्य सरकार के प्रवक्ता मंत्री ऋषिकेश पटेल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात ने 24 वर्षों की विकास यात्रा पूरी की है। इस उपलब्धि को लेकर मंगलवार से 15 अक्टूबर तक राज्य सरकार विकास सप्ताह मनाएगी। इस दौरान राज्य में कई कार्यक्रम होंगे, जिनमें भारत विकास प्रतिज्ञा, फ्लैगशिप योजनाओं की प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रम नमोत्सव शामिल हैं। राज्य सरकार के प्रवक्ता मंत्री ऋषिकेश पटेल ने सोमवार को संवाददाताओं को यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में अहमदाबाद के साबरमती रिवरफ्रंट पर फ्लैगशिप योजनाओं की प्रदर्शनी लगेगी। राज्यभर में ऑनलाइन क्विज और निबंध प्रतियोगिताएं होंगी। रोजगार मेले लगेंगे, जिसमें 50,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। 25,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) छात्रों को प्रोविजनल प्लेसमेंट ऑफर पत्र मिलेंगे।

उन्होंने कहा कि मेहसाणा में वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस के तहत एमएसएमई कॉन्क्लेव और स्टार्टअप हैकाथॉन होगा। 11 अक्टूबर को राजकोट में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पंचायत उन्नति सूचकांक पर मार्गदर्शन और ग्राम पंचायतों का सम्मान होगा। इसके अलावा अहमदाबाद में साबरमती रिवरफ्रंट पर पोस्टकार्ड प्रदर्शनी का आयोजन होगा, जिसमें सहकारी संस्थानों के सभासदों ने प्रधानमंत्री को एक करोड़ से अधिक पोस्टकार्ड के जरिए आभार व्यक्त लिखे हैं। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने 4.50 लाख पोस्टकार्ड लिखे हैं।

पटेल ने कहा कि राज्य के 34 जिलों में भारत विकास प्रतिज्ञा ली जाएगी। स्वास्थ्य विभाग 1700 गर्भवती माताओं की पहचान करेगा और उन्हें बर्थ माइक्रो प्लान के बारे में जानकारी देगा। नमोश्री योजना के तहत 10,000 लाभार्थियों का पंजीकरण होगा और 7 करोड़ रुपए का डीबीटी से भुगतान किया जाएगा।

इसके अलावा 24 मेडिकल कॉलेजों से सीपीआर प्रशिक्षण का आयोजन होगा। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर विशेष कार्यक्रम होंगे। सूचना एवं प्रसारण विभाग '24 वर्ष सफल और सक्षम नेतृत्व के' शीर्षक वाली पुस्तिका प्रकाशित करेगा। यह कार्यक्रम राज्य के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो गुजरात को विकसित भारत-2047 के लक्ष्य की ओर ले जाएगा।

Published on:

06 Oct 2025 08:08 pm

Hindi News / News Bulletin / गुजरातभर में विकास सप्ताह का आज से होगा आगाज

समाचार

Patrika Site Logo

