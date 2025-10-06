गुजरातभर में विकास सप्ताह का आज से होगा आगाज

उन्होंने कहा कि मेहसाणा में वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस के तहत एमएसएमई कॉन्क्लेव और स्टार्टअप हैकाथॉन होगा। 11 अक्टूबर को राजकोट में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पंचायत उन्नति सूचकांक पर मार्गदर्शन और ग्राम पंचायतों का सम्मान होगा। इसके अलावा अहमदाबाद में साबरमती रिवरफ्रंट पर पोस्टकार्ड प्रदर्शनी का आयोजन होगा, जिसमें सहकारी संस्थानों के सभासदों ने प्रधानमंत्री को एक करोड़ से अधिक पोस्टकार्ड के जरिए आभार व्यक्त लिखे हैं। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने 4.50 लाख पोस्टकार्ड लिखे हैं।