देवउठनी एकादशी आज व कल: गूंजेंगे विवाह गीत, शुरू होंगे शुभ कार्य

पंडित अशोक व्यास ने बताया कि देव प्रबोधिनी एकादशी एक नवंबर को सुबह 9.11 बजे से प्रारंभ होकर 2 नवंबर को सुबह 7.31 बजे समाप्त होगी। ऐसे में एकादशी का व्रत-पूजन दोनों ही दिन करना श्रेष्ठ होगा। हालांकि गृहस्थ वर्ग 1 नवंबर को व्रत रखेंगे जबकि वैष्णवजन 2 नवंबर को व्रत करेंगे। एक व दो नवम्बर दोनों ही दिन वैवाहिक मुहूर्त हैं। इस दिन को देवउठनी एकादशी या देवप्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। इस वर्ष देवउठनी एकादशी पर हंस महापुरुष योग, मालव्य योग और नीच भंग राजयोग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं, जो सफलता और समृद्धि का संकेत हैं। व्यास ने बताया कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा-अर्चना व मंत्र जाप से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। दोनों दिन माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह उत्सव भी धूमधाम से मनाया जाएगा।