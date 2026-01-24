डिजिटल लूट का खेल: बिटक्वाइन में कमाई का झांसा, स्कूल टीचर से 1.74 लाख की ठगी

ग्वालियर. क्रिप्टो करेंसी में मोटे मुनाफे का झांसा देकर साइबर ठगों ने शहर के एक स्कूल शिक्षक से 1 लाख 74 हजार रुपये की ठगी कर ली। ठगों ने पहले थोड़ी रकम पर मुनाफा दिखाकर भरोसा जीता और फिर रकम निकालने के नाम पर लगातार नए-नए बहाने बनाकर पैसे ऐंठते रहे। जब पीड़ित को शक हुआ और उन्होंने पैसा देना बंद किया, तब जाकर पूरा मामला सामने आया। पीड़ित ने मुरार थाने में शिकायत दर्ज कराई है।