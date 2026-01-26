IMD Alert: राजस्थान के 23 जिलों में बारिश-ओलावृष्टि का डबल अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

मौसम विभाग ने बताया कि इस पश्चिमी विक्षोभ के असर से बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा और अजमेर संभाग के कुछ भागों में मौसम बदलेगा। इन क्षेत्रों में तीव्र मेघगर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। साथ ही कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि होने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी आशंका है। इसको लेकर मौसम विभाग ने डबल अलर्ट जारी किया है।