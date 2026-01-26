26 जनवरी को होगी झमाझम बारिश, राजस्थान के इन 20 जिलों में IMD ने दिया येलो अलर्ट, 27 और 31 जनवरी को बरसेंगे बादल

Photo: Patrika
Rajasthan Weather Update: पर्वतीय इलाकों में सर्दी का प्रकोप बना हुआ है हालांकि प्रदेश में पिछले दो दिन से चल रही शीतलहर के बाद दिन और रात के तापमान में बढोतरी होने से सोमवार को थोड़ी राहत मिलेगी। वहीं आगामी दो दिन में फिर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से तेज गर्जन के साथ बारिश होने की भी संभावना है। इससे पहले रविवार को राज्य के 16 शहरों में रात का पारा पांच डिग्री से कम दर्ज किया गया।
सबसे कम न्यूनतम तापमान माउंट आबू में माइनस 2, नागौर में माइनस 1.3 और फतेहपुर में माइनस 0.7 डिग्री दर्ज किया गया। इससे मैदानों में सुबह बर्फ की परत जमीं दिखी। राज्य में रात के तापमान में सात डिग्री तक गिरावट
हुई। मौसम केन्द्र के अनुसार मंगलवार से पश्चिमी विक्षोभ का असर रहेगा। राज्य में बारिश का दौर शुरू होगा।
मौसम केन्द्र के अनुसार एक और नया पश्चिमी विक्षोभ 26-27 जनवरी को सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से राज्य के पश्चिमी व उत्तरी भागों में 26 जनवरी को दोपहर बाद कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। 27 जनवरी को तंत्र का सर्वाधिक असर रहने और बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन, आकाशीय बिजली के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की प्रबल संभावना है।
मौसम विभाग ने मंगलवार यानी 27 जनवरी के लिए जयपुर, अजमेर, कोटा, भरतपुर और बीकानेर संभाग में कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है। साथ ही अलवर, बारां, भरतपुर, बूंदी, दौसा, डीग, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनूं, करौली, खैरथल-तिजारा, कोटा, कोटपूतली-बहरोड, सवाईमाधोपुर, सीकर, टोंक, चूरू, डीडवाना-कुचामन, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में मेघगर्जन, वज्रपात और झोंकदार तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी किया है।
वहीं मौसम विभाग ने 31 जनवरी को जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग में कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना जताई है। ऐसे में ठंड का असर फिर बढ़ने की भी संभावना है।
माउंट आबू: -2
नागौर: -1.3
फतेहपुर: -0.7
पाली: 1.0
दौसा: 1.7
सीकर: 1.8
चूरू: 2.6
झुंझुनूं: 2.3
बीकानेर: 3.0
अलवर: 4.1
जयपुर: 5.6
श्रीगंगानगर: 6.5
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग