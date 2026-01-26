26 जनवरी को होगी झमाझम बारिश, राजस्थान के इन 20 जिलों में IMD ने दिया येलो अलर्ट, 27 और 31 जनवरी को बरसेंगे बादल

Rajasthan Weather Update: पर्वतीय इलाकों में सर्दी का प्रकोप बना हुआ है हालांकि प्रदेश में पिछले दो दिन से चल रही शीतलहर के बाद दिन और रात के तापमान में बढोतरी होने से सोमवार को थोड़ी राहत मिलेगी। वहीं आगामी दो दिन में फिर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से तेज गर्जन के साथ बारिश होने की भी संभावना है। इससे पहले रविवार को राज्य के 16 शहरों में रात का पारा पांच डिग्री से कम दर्ज किया गया।