दुबई, प्यार का झांसा और फिर न्यूड फोटो का खेल : किस तरह युवती ने किस्तों में दे दिए 30 लाख रुपए

आरोपी विश्वास अर्जित कर वीडियो कॉल करने लगा। वह न्यूड फोटो, वीडियो के लिए दबाव बनाने लगा। पीडि़ता ने उसे अपनी फोटो भेज दी। इसके बाद आरोपी ने फोटो को वायरल करने की धमकी देकर पैसों की मांग की। बाद में उसने पिता को हार्ट समस्या, प्राॅपर्टी व्यापार में घाटा, भाई के एक्सीडेंट, बहन की पढ़ाई तो बाद में खुद के हार्ट के मरीज होने के नाम पर रुपए मांगे। पीडि़ता ने पैसे देकर मिलने की बात कही तो वह हर बार दुबई में होने का कहता रहा। उसने कहा कि वहां से लौटकर आएगा तो परिवार से मिलाएगा। बाद में उसने परिवार से मिलाने के पहले कुलदेवी की पूजा होने व जेवर चढ़ने की बात कही। इस पर पैसे की मांग कर कहने लगा कि बिना पूजा के वह नहीं मिल पाएगा।