लगातार बारिश से जिले के 12 बांधों पर चली चादर

बूंदी. जिले भर में बे-मौसम बारिश की झड़ी मंगलवार को शाम तक निरन्तर जारी रही। लगातार रिमझिम बारिश होने से खेतों में पड़ी फसलें पानी में तैरने लगी है। कई जगहों पर तिरपाल में ढके धान तक पानी पहुंच गया है। ऐसे में टूटा हुआ धान पानी के साथ बहने लगा है। ऐसे में किसान अपनी बेबसी पर आंसू नहीं रोक पा रहा है। किसान अपनी फसलों का ये हाल देखकर मायूस है। वहीं दूसरी ओर से जिले में करीब 11 बांधों पर अक्टूबर माह में फिर से चादर चलना शुरू हो गई है। गुढ़ा बांध के दो गेट तीन-तीन फीट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। गुढ़ा, बरधा, चाकन, पाईबालापुरा, अभयपुरा, इन्द्राणी, रोनीजा, बसोली, बटावदी, बांकिया खाळ, चांदा का तालाब एवं नारायणपुरा बांध पर चादर चल रही है। भीमलत व रामेश्वर महादेव का झरना चलना शुरू हो गया है। बूंदी शहर में सुबह से लगातार बारिश होने से लंका गेट, खोजागेट सहित कई जगहों पर पानी भरा रहा। शाम चार बजे तक बीते चौबीस घंटों में हिण्डोली में 79, बूंदी में 97, रायथल में 74, तालेड़ा में 51, के.पाटन में 63, नैनवां में 130, इंद्रगढ़ में 57 एमएम बारिश दर्ज की गई।