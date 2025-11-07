खेल मैदान न होने से प्रतिभाओं को नहीं मिल रही सुविधाएं

सड़क किनारे लगाते है दौड़

सुबह शाम सडक पर बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे घूमते हुए नजर आते हैं कस्बे के युवाओ ने बताया की खेल मैदान के अभाव में अभ्यास करने का मन नही करता वर्षों से खेल मैदान को लेकर मांग कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई ध्यान नही दिया गया है सरकार खेलों के नाम पर चाहे कितने भी दावे करे लेकिन जमीनी हकीकत पर ग्रामीण क्षेत्र के खिलाडियों को कोई सुविधा नही है खिलाड़ी आज भी खेल मैदान की राह देख रहे हैं और उम्मीद लगाए बैठे हैं