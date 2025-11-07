Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

खेल मैदान न होने से प्रतिभाओं को नहीं मिल रही सुविधाएं

कस्बे की 6000 की आबादी होने के बावजूद भी खेल मैदान नहीं होने से खेल प्रतिभाओं को अभ्यास का मौका नहीं मिल रहा है।

less than 1 minute read
Google source verification

बूंदी

image

pankaj joshi

Nov 07, 2025

खेल मैदान न होने से प्रतिभाओं को नहीं मिल रही सुविधाएं

खेल मैदान में पड़े बिजली के खम्भे

बड़ाखेड़ा. कस्बे की 6000 की आबादी होने के बावजूद भी खेल मैदान नहीं होने से खेल प्रतिभाओं को अभ्यास का मौका नहीं मिल रहा है। खेल मैदान के अभाव में खिलाडियों को आगे बढने का मौका नहीं मिल पा रहा है। कस्बे में कोई ऐसा मैदान भी नहीं है, जहां पर अभ्यास किया जा सके। इससे कस्बे की खेल प्रतिभाएं भी पलायन को विवश है।

खेल से जुड़े जानकार राजेन्द्र चौबदार, रामसिंह हाडा, हारून मोहम्मद, ओम मीणा, रामहेत गुर्जर का कहना है कि कस्बे में अनेक खेल प्रतिभाएं छुपी हुई है, उनको तलाश कर तराशने की जरूरत है। कस्बे के खिलाडियों का कहना है कि मैदान के अभाव में क्रिकेट, खो खो,कबड्डी सहित अन्य खेलों को खेल नहीं पाते हैं, वहीं जो युवा देशसेवा करने के लिए फौजी व पुलिस का सपना संजोए हुए हैं, उनको भी काफी दिक्कत का सामना करना पडता है।

सड़क किनारे लगाते है दौड़
सुबह शाम सडक पर बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे घूमते हुए नजर आते हैं कस्बे के युवाओ ने बताया की खेल मैदान के अभाव में अभ्यास करने का मन नही करता वर्षों से खेल मैदान को लेकर मांग कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई ध्यान नही दिया गया है सरकार खेलों के नाम पर चाहे कितने भी दावे करे लेकिन जमीनी हकीकत पर ग्रामीण क्षेत्र के खिलाडियों को कोई सुविधा नही है खिलाड़ी आज भी खेल मैदान की राह देख रहे हैं और उम्मीद लगाए बैठे हैं

बच्चे गलियों में खेलते नजर आते हैं
कस्बे मे मैदान के अभाव में बच्चे गलियों में खेलते नजर आते हैं खेल मैदान के अभाव में खिलाडियों ने खेलों से दूरी बना ली है साथ ही बालिकाओं को भी मैदान के अभाव में अभ्यास नही करती है जिसके चलते बालिकाओं की प्रतिभाएं मजबूरन दम तोडती नजर आ रही है

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bundi Rajasthan News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Nov 2025 05:41 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / खेल मैदान न होने से प्रतिभाओं को नहीं मिल रही सुविधाएं

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सात साल से नहीं बना ढगारिया नहर मार्ग, किसानों की बढ़ी मुसीबत

सात साल से नहीं बना ढगारिया नहर मार्ग, किसानों की बढ़ी मुसीबत
बूंदी

बूंदी में सांसद खेल महोत्सव का हुआ शुभारंभ, ग्रामीण प्रतिभाओं में उत्साह की लहर

बूंदी में सांसद खेल महोत्सव का हुआ शुभारंभ, ग्रामीण प्रतिभाओं में उत्साह की लहर
बूंदी

सरकारी कार्यालय में लगाया वार्ड का सफाई कर्मचारी, आक्रोशित लोगों ने झाडूृ लगाकर जताया विरोध

सरकारी कार्यालय में लगाया वार्ड का सफाई कर्मचारी, आक्रोशित लोगों ने झाडूृ लगाकर जताया विरोध
बूंदी

पानी की टंकी के निर्माण को लेकर कोटा मार्ग सडक़ पर लगाया जाम

पानी की टंकी के निर्माण को लेकर कोटा मार्ग सडक़ पर लगाया जाम
बूंदी

प्रदेश में 23 साल बाद फिर से मत्स्य पालन विभाग संभालेगा जिम्मेदारी, करेगा ठेके

प्रदेश में 23 साल बाद फिर से मत्स्य पालन विभाग संभालेगा जिम्मेदारी, करेगा ठेके
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.