Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

पुष्य नक्षत्र के कारण बाजारों में ग्राहकों की रौनक रही

लोगों ने सोना व चांदी की जमकर खरीदारी

less than 1 minute read

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Oct 16, 2025

Due to Pushya Nakshatra, the markets were full of customers.

Due to Pushya Nakshatra, the markets were full of customers.

बुध पुष्य नक्षत्र के चलते बुधवार को सोने-चांदी और वाहनों की खूब खरीदारी की गई और दो दिन में करोड़ों का कारोबार हुआ। इस महीने में पुष्य नक्षत्र मंगलवार व बुध पुष्य नक्षत्र बुधवार का होने के कारण सोने-चांदी के आभूषणों की दुकानों और वाहनों के शोरूम पर खूब खरीदारी हुई। लोगों ने दुपहिया वाहनों के शोरूम पर पहुंचकर अपनी पसंदीदा वाहन की बुकिंग की और कई लोगों ने खरीदारी भी की। आभूषणों की दुकानों पर अधिकांश: महिलाएं अपनी पसंद के जेवरात खरीदती नजर आईं। किसी ने कानों की बालियां तो किसी ने हाथों के सोने के कंगन खरीदे। हालांकि सोने व चांदी के दाम सुनकर महिलाओं के साथ आए उनके पति, भाई या अन्य परिजनों के होश उड़ गए, लेकिन महिलाओं की पसंद के चलते उन्हें जेवरात खरीदना ही पड़े। सोने, चांदी के रेट काफी अधिक होने के चलते लोगों को अनुमान से भी अधिक खर्च करना पड़े। बुधवार को सोना 1.31 लाख रुपए प्रति दस ग्राम पहुंच गया, जबकि चांदी के रेट 1.70 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के भाव बोले गए। वहीं अन्य सामानों की भी बाजार में अच्छी खरीदारी की, जिससे बाजार में चहल पहल नजर आई। ऑटो मोबाइल क्षेत्र में भी खरीदारी और बुकिंग हुई।

व्यापारियों ने बताया कि इन दो दिन में करीब 50 करोड़ की खरीदारी हुई है। पुष्य नक्षत्र पर शुभ संयोग के कारण बाजार गुलजार दिखा। लोगों ने खूब खरीदारी की जिससे व्यापारियों पर धनवर्षा रही। ग्राहकों ने भी ऑफरों का लाभ उठाया। अब व्यापारियों को दीपावली तक धनवर्षा होने की उम्मीद है। इसके अलावा काफी संख्या में लोग धनतेरस के लिए भी बुकिंग करा रहे हैं।

ज्वेलर्स व्यापारी मनीष बहेडि़या ने ने बताया कि त्योहारी सीजन चल रहा है। पुष्य नक्षत्र दीपावली की खरीदारी के लिए शुभ नक्षत्र है। हल्की ज्वेलरी और डायमंड के आभूषणों की भी मांग रही।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Oct 2025 08:49 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / पुष्य नक्षत्र के कारण बाजारों में ग्राहकों की रौनक रही

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जैसलमेर हादसे से नहीं लिया सबक, निजी बसें बनी ‘बारूद की ढेरी’, सुरक्षा के मानकों की उड़ रही धज्जियां

Lessons not learned from the Jaisalmer accident, private buses become 'pile of gunpowder', safety standards flouted
भीलवाड़ा

बालाजी मंदिर में अन्नकूट महोत्सव 22 को

Annakut festival on 22nd at Balaji temple
भीलवाड़ा

दिगंबर जैन समाज 21 को मनाएगा दीपावली

Digambar Jain community will celebrate Diwali on 21st
भीलवाड़ा

दीपावली से पहले भीलवाड़ा में फिर गायब हुआ सरस घी

Saras Ghee disappears again in Bhilwara before Diwali
भीलवाड़ा

राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में हमारे खिलाड़ियों का दिखाया दम

Our players showed their strength in state level competitions
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.