पुष्य नक्षत्र के कारण बाजारों में ग्राहकों की रौनक रही

बुध पुष्य नक्षत्र के चलते बुधवार को सोने-चांदी और वाहनों की खूब खरीदारी की गई और दो दिन में करोड़ों का कारोबार हुआ। इस महीने में पुष्य नक्षत्र मंगलवार व बुध पुष्य नक्षत्र बुधवार का होने के कारण सोने-चांदी के आभूषणों की दुकानों और वाहनों के शोरूम पर खूब खरीदारी हुई। लोगों ने दुपहिया वाहनों के शोरूम पर पहुंचकर अपनी पसंदीदा वाहन की बुकिंग की और कई लोगों ने खरीदारी भी की। आभूषणों की दुकानों पर अधिकांश: महिलाएं अपनी पसंद के जेवरात खरीदती नजर आईं। किसी ने कानों की बालियां तो किसी ने हाथों के सोने के कंगन खरीदे। हालांकि सोने व चांदी के दाम सुनकर महिलाओं के साथ आए उनके पति, भाई या अन्य परिजनों के होश उड़ गए, लेकिन महिलाओं की पसंद के चलते उन्हें जेवरात खरीदना ही पड़े। सोने, चांदी के रेट काफी अधिक होने के चलते लोगों को अनुमान से भी अधिक खर्च करना पड़े। बुधवार को सोना 1.31 लाख रुपए प्रति दस ग्राम पहुंच गया, जबकि चांदी के रेट 1.70 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के भाव बोले गए। वहीं अन्य सामानों की भी बाजार में अच्छी खरीदारी की, जिससे बाजार में चहल पहल नजर आई। ऑटो मोबाइल क्षेत्र में भी खरीदारी और बुकिंग हुई।