दुर्गेशनंदिनी ने पैरा लॉन बाउल्स में जीता कांस्य, राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया मान

कोच और एसोसिएशन ने दी बधाई दुर्गेशनंदिनी की इस सफलता के पीछे उनके कड़े परिश्रम और कोच के मार्गदर्शन की अहम भूमिका रही। मध्य प्रदेश पैरा लॉन बाउल्स एसोसिएशन के सचिव सूर्यदत्त जोशी एवं टीम कोच सक्षम प्रजापति ने दुर्गेशनंदिनी के प्रदर्शन की सराहना की है। उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद दुर्गेशनंदिनी ने जो जज्बा दिखाया है, वह अन्य दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा। शहर के खेल प्रेमियों ने भी उन्हें उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं।