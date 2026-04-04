दुर्गेशनंदिनी ने पैरा लॉन बाउल्स में जीता कांस्य, राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया मान

उज्जैन। खेल जगत में उज्जैन की प्रतिभाएं लगातार अपनी चमक बिखेर रही हैं। इसी कड़ी में मक्सी रोड स्थित श्रीनगर कॉलोनी (गोपालपुरा) की रहने वाली होनहार खिलाड़ी दुर्गेशनंदिनी शेखावत ने राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित दूसरी पैरा लॉन बाउल्स चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक (Bronze Medal) अपने नाम किया है। उनकी इस उपलब्धि से न केवल उज्जैन, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में हर्ष की लहर है।
गुवाहाटी में हुआ था आयोजन यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता ऑल असम लॉन बाउल्स एसोसिएशन द्वारा 25 से 28 मार्च तक गुवाहाटी में आयोजित की गई थी। इस चैंपियनशिप का सफल संचालन इंडियन लॉन बाउल्स फेडरेशन एवं पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में किया गया।
इन टीमों को दी शिकस्त दुर्गेशनंदिनी शेखावत ने B8 डबल्स कैटेगरी में अपने अद्भुत खेल कौशल का परिचय दिया। प्रतियोगिता के कड़े मुकाबलों में मध्य प्रदेश की टीम ने शानदार रणनीति अपनाते हुए:
प्रतियोगिता की चुनौती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें देश के 16 अलग-अलग राज्यों के दिग्गज महिला एवं पुरुष खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था।
कोच और एसोसिएशन ने दी बधाई दुर्गेशनंदिनी की इस सफलता के पीछे उनके कड़े परिश्रम और कोच के मार्गदर्शन की अहम भूमिका रही। मध्य प्रदेश पैरा लॉन बाउल्स एसोसिएशन के सचिव सूर्यदत्त जोशी एवं टीम कोच सक्षम प्रजापति ने दुर्गेशनंदिनी के प्रदर्शन की सराहना की है। उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद दुर्गेशनंदिनी ने जो जज्बा दिखाया है, वह अन्य दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा। शहर के खेल प्रेमियों ने भी उन्हें उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं।
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